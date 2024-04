Trabajos de limpieza y restauración del patrimonio y mobiliario urbano con Galvañ Lacados

En lo que hace referencia a la apariencia y funcionalidad de una ciudad, el patrimonio y mobiliario urbano son elementos importantes.

Cuando estos están bien cuidados se garantiza una ciudad más cómoda, con mejor imagen y más limpia. Galvañ Lacados es una de las empresas más destacadas en este tipo de trabajos de limpieza. Esta firma cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector en Alicante, cuyos servicios van desde la limpieza del mobiliario urbano con vapor de alta presión, hasta la limpieza y mantenimiento de monumentos. Todo esto ha hecho de esta empresa y de sus profesionales, una de las opciones más fiables en cuanto a trabajos de limpieza urbana.

Servicios de limpieza de mobiliario urbano y ayuntamientos Galvañ Lacados ofrece toda una gama de servicios dedicados a la limpieza de ayuntamientos, entidades públicas, monumentos, mobiliario urbano, etc. Entre los más destacados está su servicio de limpieza con vapor de alta presión. Para ello, hacen uso de una innovadora tecnología llamada STEAMPLUS, que no solamente ayuda a ahorrar más de un 65% de agua y 23% de energía, sino que, además, reduce en un 93% el uso de productos químicos o detergentes. Con este sistema de vapor de alta presión, la empresa puede eliminar graffitis, chicles, residuos de animales, alquitrán, pegamento, resina, cera, algas, sal, silicona y mucho más. Sus trabajos de limpieza se llevan a cabo en cualquier parte de la ciudad donde se requieran, ya sea en parques, ayuntamientos, colegios, centros deportivos, carreteras, puentes, espacios en construcción, etc.

Equipo de especialistas con una atención al cliente de calidad Además del vapor de alta presión, los trabajos de limpieza y mantenimiento de Galvañ Lacados incluyen también servicios de mantenimiento de madera exterior, arenado de mobiliario urbano y monumentos, arenado de fachadas, barnizado, lacado, entre otros. Solicitar presupuesto personalizado para cualquiera de sus servicios es muy sencillo y se puede hacer a través de su sitio web en unos pocos minutos. Su equipo de especialistas cuenta con el transporte y las herramientas necesarias para trasladarse a cualquier parte de la provincia de Alicante para llevar a cabo sus trabajos de limpieza con calidad garantizada. Su labor contribuye a tener ciudades más limpias, con mejor imagen, más cómodas y mejor cuidadas. Todo esto mediante herramientas que no solamente son muy eficientes y de última tecnología, sino también ecológicas y amigables con el medioambiente.

Por último, Galvañ Lacados dispone de un equipo de atención al cliente siempre dispuesto a atender cualquier consulta de sus clientes que deseen saber más detalles acerca de los servicios que ofrecen. Ellos están disponibles a través del sitio web de la empresa, teléfonos de atención, correo electrónico y hasta WhatsApp.