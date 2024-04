ISOTools participa en Transfiere 2024, el epicentro europeo de I+D+i y la transferencia de conocimiento

ISOTools, empresa líder en soluciones tecnológicas para la gestión de sistemas basados en las normas ISO, ha participado en Transfiere 2024, el evento más influyente de Europa en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y transferencia de conocimiento. Celebrado del 20 al 22 de marzo en Málaga (España), Transfiere se ha posicionado como un punto de encuentro esencial para promover la colaboración, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos innovadores a nivel nacional e internacional.

ISOTools, con su enfoque basado en asegurar el cumplimiento normativo ISO, entre ellas, la norma ISO 9001, se alinea perfectamente con los objetivos y el espíritu de Transfiere. La empresa ofrece una plataforma innovadora que permite a las organizaciones simplificar y automatizar procesos, mejorar la trazabilidad y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, contribuyendo así al desarrollo de proyectos de I+D+i más eficientes y exitosos.

Miguel Martín Lucena, CEO de ISOTools, destacaba la importancia de generar proyectos de I+D+i con plena rigurosidad para que estos sean eficaces y excelentes. Recalcaba que “esto no se podrá conseguir si no se cumple con los estándares de calidad como se muestra en la norma ISO 9001”.

En el contexto de Transfiere, la perspectiva de la norma ISO 9001, un estándar internacionalmente reconocido para la gestión de la calidad, adquiere una relevancia especial por varias razones:

Enfoque en la calidad y la mejora continua: la norma ISO 9001 se centra en el establecimiento de un sistema de gestión de calidad que promueve la mejora continua, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. En un evento como Transfiere, donde la innovación y la transferencia de conocimiento son fundamentales, la perspectiva de la calidad y la excelencia operativa adquiere una relevancia crucial para garantizar la competitividad y el éxito a largo plazo.

Garantía de calidad en proyectos de I+D+i: la aplicación de la norma ISO 9001 en proyectos de investigación, desarrollo e innovación proporciona un marco sólido para asegurar la calidad en todas las etapas del proceso, desde la planificación hasta la ejecución y la evaluación. Esto resulta fundamental en un entorno como Transfiere, donde se presentan y discuten proyectos de alto impacto y se busca fomentar la colaboración y la transferencia de conocimiento entre diferentes actores.

Promoción de la competitividad y la excelencia empresarial: cumplir con los estándares de calidad establecidos por la norma ISO 9001 no solo mejora la eficiencia y la efectividad de las organizaciones, sino que también fortalece su reputación, aumenta su competitividad en el mercado y fomenta la confianza tanto de los clientes como de los socios comerciales. En un evento como Transfiere, donde la proyección internacional y la generación de alianzas estratégicas son objetivos clave, la perspectiva de la norma ISO 9001 se convierte en un factor diferenciador y de valor añadido para las empresas participantes.

Con más de una década de trayectoria, Transfiere se ha consolidado como un espacio único donde convergen empresas, instituciones, centros de investigación, universidades y otros agentes clave del ecosistema de innovación, con el objetivo de impulsar la innovación y la competitividad en diversos sectores estratégicos.

Por ello, la participación de ISOTools en Transfiere 2024 refleja su compromiso con la promoción de la excelencia empresarial, la innovación y la calidad en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento.