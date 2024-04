Asesoría para empresas Efigés; un servicio que ayuda a convertir desafíos en oportunidades

En el mercado empresarial, Efigés Asesoría de Empresas surge con una misión clara: ofrecer un servicio excepcional que vaya más allá de las simples obligaciones fiscales y laborales.

Su fundadora, Pilar Bonillo, con una amplia experiencia en el sector, identificó la necesidad de un enfoque más personalizado y comprometido con cada cliente. De esta manera, nació un modelo de negocio que prioriza el trato cercano, la disponibilidad y el asesoramiento efectivo para impulsar el éxito de cada empresa. En esta entrevista se presenta una panorámica del papel de Efigés en el mercado de la asesoría empresarial.

Visión y objetivos principales de Efigés Asesoría de Empresas Efigés Asesoría de Empresas se creó con el objetivo de prestar un servicio diferenciador del resto de la mayoría de asesorías que operaban en esos momentos.

Su fundadora, Pilar Bonillo, ya tenía una trayectoria profesional en el sector y llevaba más de 15 años trabajando como responsable de una asesoría de la que no era propietaria, pero en la que si pudo conocer cuáles eran las necesidades que presentaban los clientes y tenían que ser cubiertas por un modelo de negocio diferente. El trato personalizado y la total disponibilidad de un asesor especializado para cada uno de los clientes son los ejes vertebradores de este nuevo modelo de negocio. Así nació Efigés Asesoría de Empresas y así se mantiene hoy en día, prestando un servicio que va más allá del mero cumplimiento de las obligaciones fiscales o laborales, asesorando de verdad a cada cliente, prestándole toda la atención y el tiempo que cada uno requiere y con el principal objetivo de ayudarles a la buena marcha de su negocio y a que puedan tomar las mejores decisiones para optimizar sus resultados, tanto en el ámbito fiscal como laboral.

¿Cómo describirías el papel de Efigés en el mercado de la asesoría empresarial? ¿Qué es lo que os diferencia de otras firmas?

Pues como ya hemos comentado en el trato cercano y en ser casi parte de su propia empresa. Cada cliente que tenemos tiene unas necesidades diferentes y cada uno nos solicita un nivel o grado de implicación dependiendo del momento de maduración de su negocio o dependiendo de la estructura con la que cuenten. En cualquier caso, nosotros tenemos la capacidad de apoyarles allí donde nos necesiten. Cada empresario y cada empresa conoce perfectamente su negocio, pero todos los negocios de manera transversal están afectados por la normativa fiscal y laboral y esta no siempre es conocida en profundidad, como es lógico, por las empresas, y ahí es donde aparecemos nosotros para ayudar a que todo eso sea más fácil y más claro.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado Efigés hasta ahora y cómo lo habéis superado?

Sin duda la pandemia del Covid-19. Nos exigió dar respuesta inmediata a todos nuestros clientes con todo lo que supuso los cierres de actividad. Hubo que tramitar ERTES, solicitudes de ayuda, de prestaciones, exoneraciones de cuotas, aplazamientos de impuestos, suspensiones de arrendamientos, y un sinfín de situaciones que se dieron en aquellos meses en las que todos andamos desconcertados y perdidos y en donde los clientes necesitaron de nuestra segura y pronta respuesta y de palabras de ánimo incluso, y transmitir que estuvieran tranquilos y que todo se lo íbamos a solucionar, como así fue. Todo se hizo gracias al fantástico equipo humano con el que cuenta Efigés Asesoría de Empresas, donde cada uno de nosotros, desde nuestras casas en teletrabajo, sin mirar ni horas, ni días ni nada, estuvimos haciendo todo lo que era posible y lo que era casi imposible para salvar aquellas situaciones.

¿Cómo dirías que Efigés contribuye al éxito financiero de sus clientes?

Especialmente con la información que trasladamos a nuestros clientes. Por un lado, les mantenemos informados y al día de cada uno de los cambios normativos que puedan afectarles y por otro, nos prestamos a tener reuniones periódicas o a demanda para valorar la marcha del negocio y poder asesorarlos y tomar así las decisiones más oportunas.

¿Qué áreas específicas consideras que son cruciales para el éxito de una empresa y en las que Efigés puede ofrecer asesoramiento especializado?

El área fiscal-contable es crucial. La contabilidad es, por un lado, la que nos va a facilitar conocer el estado económico-financiero de la empresa y poder analizar márgenes y rentabilidades así como la evolución de ciertas magnitudes que también nos dirán si estamos yendo por el buen camino o no. La fiscalidad es muy importante conocerla en profundidad y estudiar la que es de aplicación en cada caso, sobre todo en determinadas operaciones, desde que gasto es o no deducible, a como realizar una fusión o sucesión empresarial y poder optar por los métodos más ventajosos que existen en nuestra normativa fiscal.

¿Cuál es el enfoque de Efigés para convertir desafíos empresariales en oportunidades?

Para las asesorías es un desafío casi diario los constantes cambios normativos a los que nos someten nuestras Administraciones Públicas, que nos obligan a estar al día para que nuestros clientes también lo estén a través de nosotros. También se nos imponen a las empresas muchos nuevos cumplimientos normativos a los que tenemos que dar respuesta desde nuestros despachos. Así tuvimos el si hace unos años para grandes empresas y pronto estará para aquellas no tan grandes, como también pronto tendremos la factura electrónica.

Para poder dar respuesta a todo esto ahora y en futuro más próximo hemos adaptado nuestro software para poder dar al cliente una plataforma online donde poder emitir sus propias facturas o donde poder hacer un seguimiento de sus datos y resultados, quedando totalmente integrado con nuestra aplicación contable y fiscal y facilitándole a los clientes el cumplimiento normativo y el no tener que estar buscando programas informáticos que posiblemente les serían más caros.

El cliente de asesoría normalmente busca esto, el que desde la asesoría le resuelvas todo o casi todo, y así es como respondemos nosotros, a casi nada decimos que no, si es nuestra especialidad, vamos adelante con ella y si no, buscamos otros profesionales que puedan resolver lo que el cliente plantea o necesita.

¿Cómo ha evolucionado el panorama de la asesoría empresarial en los últimos años y cómo se ha adaptado Efigés a estos cambios?

Diría que más que cómo ha evolucionado el panorama de la asesoría empresarial es como ha evolucionado el panorama empresarial en general donde todo es ahora mucho más digital tanto las propias Administraciones Públicas como las empresas y en ese sentido ha evolucionado Efigés Asesoría. Nos hemos preocupado en tener una imagen en internet desde hace ya muchos años cuando no era tan habitual encontrar este tipo de negocios, según que zonas, con su página web o su ficha de Google Busines. Y nos seguimos adaptando y evolucionando a esta revolución tecnológica, incluso aprovechando la famosa IA para hacer procesos más rápidos y automáticos y dedicar nuestro tiempo a lo que de verdad aporta valor que es a la escucha, atención y asesoramiento real de nuestros clientes.

¿Cuál es tu visión para el futuro de Efigés y cómo planeáis seguir creciendo y mejorando?

Nosotros crecemos con nuestros clientes; si nuestros clientes crecen en sus negocios, nosotros con ellos, y ese es el futuro y el objetivo, ayudar a nuestros clientes para que les vayan bien, facilitarles todo lo que esté en nuestra mano y compartir sus éxitos y aliviar sus preocupaciones. Para ello, debemos seguir trabajando en la misma línea en la que estamos, invertir en conocimientos, en formación del personal, en recursos tecnológicos que faciliten tareas y relaciones y en mantener la ilusión y la satisfacción que da siempre el ver a nuestros clientes satisfechos.

Hasta aquí, Efigés Asesoría de Empresas encarna la dedicación y la pasión por el éxito empresarial. Desde sus inicios, la firma ha demostrado un compromiso inquebrantable con sus clientes, enfrentando desafíos con determinación y convirtiéndolos en oportunidades para crecer y mejorar. Con una visión orientada hacia el futuro, Efigés se compromete a seguir evolucionando, adaptándose a los cambios del panorama empresarial y ofreciendo un servicio de excelencia que impulse el crecimiento y la prosperidad de cada cliente.