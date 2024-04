¿Quiénes son Compramuebles.com?

¿Quién está detrás de Compramuebles.com? Esta firma nació con un propósito firme: conectar marcas y personas a través de experiencias memorables, con el objetivo de impulsar el negocio de los clientes gracias a las oportunidades que presenta internet.

Los valores con los que ellos mismos se definen son los siguientes:

Pasión: todo lo que hacen lo hacen con ganas, con garra y con chispa. Odian la monotonía y hacer las cosas por hacer.

Excelencia: son maniáticos del perfeccionismo y firmes creyentes de que para las primeras impresiones, no existen segundas oportunidades, por eso, se dejan la piel en su día a día y ningún detalle sin pulir.

Ilusión: tienen ilusiones y eso es lo que les sostiene. Ilusión por crecer, ilusión por lo que hacen, ilusión por aprender, ilusión por superar siempre las expectativas de sus clientes.

Inconformismo: les gustan los retos y la adrenalina. Para ellos, conformarse es estancarse y desde luego, si hay algo que no les gusta nada, es hacer siempre lo mismo o conformarse con cumplir un expediente. El cielo es el límite.

Les gusta la creatividad, el trabajo en equipo, el rock and roll, la salsa, la bachata y compartir historias entre todos, con el aroma del café de la oficina de fondo.

¿Qué hacen en Compramuebles.com? Con 29 años de experiencia en el sector del mueble. Hace ya más de 9 años que impulsan marcas, diseñan experiencias memorables y conectan a empresas con la sociedad, a través de:

Estrategias de marketing diferenciales que les permiten ser más visibles gracias a los más de 9 millones de alcances al año.

Digitalizando y desarrollando sus ecosistemas digitales, para que puedan conectar con las personas, estén donde estén y en el canal que decidan.

Diseñando experiencias de cliente que consiguen que las marcas sean memorables.

Haciendo que sus empresas importen y aporten, a través del diseño de marcas únicas o estrategias de branding, que las convierten en relevantes.

Pero eso no es todo. Les importa conectar a marcas con personas y también a personas con grandes marcas a través de una gran experiencia de trabajo, que permitirá lo siguiente:

Formar parte de una empresa inspiradora.

Vivir una experiencia emocionante.

Pertenecer a una escuela de excelencia, donde se encargarán de proporcionar toda la ayuda necesaria.

Quienes tengan ganas de vivir esta experiencia con ellos, solo tienen que unirse a compramuebles.com desde tan solo 0,60 céntimos de € al día.

¿Qué ofrecen? Desde Compramuebles.com, quieren crecer junto con sus clientes y que vivan con pasión e ilusión su trabajo de su mano. Además de esto, ofrecen:

Reputación online: 9 de cada 10 clientes inician el proceso de compra a través de internet antes de acudir a una tienda.

Visibilidad: para miles de clientes, quien no está en el medio online, no existe...

Fidelización de los clientes: el 63% de los consumidores se dejan aconsejar de las webs especializadas en el hábitat antes de comprar.

Decisión de consumo.

Reconocimiento de marca entre la selección de los mejores fabricantes y tiendas nacionales del sector del mueble (tienen tiendas inauguradas en 1892).

Estar presente en una web que es referente del sector, seleccionan uno a uno a sus asociados y respetan el área de influencia de cada tienda.

Poder realizar entregas en otras provincias gracias a la colaboración de tiendas asociadas con un pequeño coste (recepción, entrega y montaje).

Tener acceso a productos exclusivos y fuera de catálogo que solo se pueden comprar en tiendas asociadas y con un magnífico margen comercial.

Incorporan carrito de compra para los productos exclusivos y los productos que presentan con PVP los fabricantes asociados.

Financiación a coste 0 € para las empresas asociadas de 3 a 36 meses.

Engagement: contenidos y enlaces compartidos hacia la web cliente desde la web de compramuebles.com.

Facilitar contactos del sector del hábitat con los que aún no se está trabajando.

Campañas de publicidad en Facebook, historias de Instagram y Twitter (X), que son vistas por miles de clientes potenciales.

Y lo más importante de todo: ofrecen vivir una experiencia única, en una empresa inspiradora, que permitirá conectar con clientes potenciales, grandes marcas e impulsar cualquier empresa.