El pasado 12 de marzo se llevó a cabo la cuarta versión del Campeonato de Hamburguesas de España Best Burger Spain, el cual, una vez más, buscaba premiar lo mejor de la comida rápida a lo largo y ancho de la península ibérica.

Para este año participaron más de 350 establecimientos, cada uno de ellos presentando su burger más original y apetitosa ante un público que estuvo dispuesto a evaluar de forma objetiva cada ingrediente, preparación y experiencia de sabor. Una de las novedades del podio de este año fue para el local madrileño Briochef que, con su hamburguesa Manhattan, fue capaz de conquistar a los comensales y convertir una de sus preparaciones insignia en la segunda hamburguesa delivery más recomendada del país.

Experiencias de sabor galardonadas Esta burger se caracteriza por su gran tamaño y sus 180 gramos de carne de res premium Gallega Dry Aged. El sabor de esta carne recuerda los métodos de pastoreo de antaño, ya que el ganado del que se extrae ha sido criado por medio de estrictos los procesos artesanales, que se complementan con métodos tradicionales de maduración del producto. Para intensificar su sabor, Briochef acompaña esta hamburguesa con queso cheddar, tajadas de bacon super crunchy, y una salsa especial de la casa con especias nativas americanas. Todas estas características fueron determinantes para que Briochef ocupara el segundo lugar como mejor hamburguesa delivery en el podio de uno de los campeonatos gastronómicos más importantes del país.

Su desempeño en esta versión del Best Burger Spain, le permitió a su CEO y a su chef en jefe formar parte del grupo de finalistas nacionales del Campeonato, la cual se realizó en La Coruña y en donde se posicionó a Briochef dentro del Top 2 nacional de hamburguesas, después de obtener el segundo lugar de la Comunidad de Madrid en el certamen pasado con su best seller más conocida, la burger Picanto. Desde hace varios años esta hamburguesería artesanal ha logrado captar la atención de críticos y público en general, quienes destacan el sabor del pan brioche que forma parte de sus preparaciones, así como el sabor de las salsas e ingredientes frescos que acompañan cada plato. Tal ha sido su éxito que el grupo de críticos y expertos en comidas rápidas @burgerdudes, catalogó a Briochef como una de las mejores hamburgueserías del mundo, posicionando a este negocio en el puesto 17 de su top 25 global.

La importancia de generar confianza en los clientes Los fanáticos de las buenas hamburguesas siguen confiando en la experiencia y creatividad de los chefs y personal de cocina de Briochef, catapultando su fama como uno de los mejores establecimientos de hamburguesas de la ciudad. Actualmente, sus clientes se encuentran a la expectativa del lanzamiento de la nueva línea de restaurantes de smash que viene en camino, por lo que esperan más buenas noticias por parte del CEO y chef en jefe de este restaurante.