El estudio de interiorismo estratégico para negocios en Barcelona, INDAStudio

En los últimos años, el surgimiento de nuevas tendencias en el diseño de interiores se ha hecho cada vez más común, una de las más destacadas es el neurointeriorismo, un método distintivo por ir más allá de la estética tradicional, fusionando conceptos relacionados con la neurociencia y el diseño de espacios.

En este contexto, INDAStudio destaca como una de las empresas referentes en el desarrollo de proyectos centrados en neurointeriorismo. Este estudio de interiorismo se distingue por manejar un enfoque revolucionario para crear ambientes que además de su estética y atractivo, también promuevan el bienestar mental y emocional, transformando espacios cotidianos en el ámbito comercial. Entrevistamos a Isa Rodríguez, fundadora y directora creativa de INDAStudio.

¿Cómo surgió la idea de combinar el interiorismo con la neurociencia para crear INDAStudio y cómo ha evolucionado desde entonces?

Mi trayectoria hacia la creación de INDAStudio ha sido una fusión natural de mi pasión por el arte y la creatividad, junto con un profundo interés en la energía y las vibraciones de la materia. Paralelamente al interiorismo, también me formé como Maestra en Reiki tradicional japonés. Esta combinación de conocimientos me ha proporcionado una perspectiva única para entender los espacios, reconociendo que todo lo que nos rodea es energía y vibración, lo que conlleva un impacto directo en nuestro cuerpo y emociones. Sistemas filosóficos antiguos como El Feng Shui también se enfocan en la influencia de las energías a través de lugares, estructuras y formas.

Recientemente, tuve la oportunidad de hacer una formación en neurociencias del consumidor, lo que ha enriquecido mi comprensión sobre cómo el diseño y el interiorismo impacta en la experiencia humana. Confirmar, desde una base científica, que nuestro entorno ejerce una influencia directa en nuestro cerebro, fue muy revelador para aplicar ciertas pautas de neurointeriorismo en nuestros diseños.

¿Podrías explicar en detalle las "4Cs del interiorismo" y cómo estas guían su proceso de diseño para maximizar la rentabilidad del negocio de vuestros clientes?

El método de las 4Cs es un sistema exclusivo de diseño que hemos desarrollado y está especializado en interiorismo estratégico comercial basado en principios de neurointeriorismo. Las "4Cs del interiorismo" son:

Cliente: conocer y definir a nuestro cliente es fundamental, ya que nos permite dirigirnos con un lenguaje de interiorismo específico que conecte con sus preferencias estéticas y atraiga al tipo de consumidor deseado. Esto nos ayuda a crear una estrategia de diseño precisa y a concebir un espacio más atractivo.

Contexto: el entorno que nos rodea tiene un impacto significativo en nuestros pensamientos y emociones. Al diseñar un espacio, el contexto interior y exterior son cruciales en aspectos como la ubicación geográfica, el entorno cultural, social, o climático. Conocerlo es fundamental para comprender a nuestros clientes, sus preferencias y así crear una estrategia de interiorismo adecuada.

Confort: apuntamos a un interiorismo actualizado y confortable que mejore el bienestar de las personas y diferencie cada negocio. El confort en los espacios debe beneficiar tanto a clientes, aumentando su comodidad y experiencia, como a empleados. Aspectos como la iluminación, materiales equilibrados, mobiliario cómodo o climatización son fundamentales para crear confort y mejorar nuestra estrategia de diseño.

Customización: personalizar los espacios es esencial para una estrategia de diseño efectiva. Crear una imagen única y atractiva, adaptada a cada negocio, aumentará la visibilidad y el prestigio entre los consumidores, maximizando los recursos. Diseñar un espacio personalizado con elementos distintivos de la marca destacará entre la competencia y reforzará la identidad empresarial.

Estas 4Cs merecen un análisis exhaustivo antes de implementar cualquier plan estratégico de interiorismo para maximizar la rentabilidad de un negocio.

¿Cómo integráis la estrategia de diseño basada en neurointeriorismo en vuestros proyectos y cómo influye esto en la experiencia del cliente dentro de los espacios que diseñan?

Lo primero que hacemos antes de diseñar es aplicar nuestro método de las 4Cs. Realizamos un análisis profundo de los cuatro aspectos fundamentales para posteriormente desarrollar el proyecto de interiorismo. Luego aplicamos las pautas de neurointeriorismo correspondientes a cada diseño y lo personalizamos para crear un espacio único enfocado a cada cliente.

Para ello trabajamos con el tipo de iluminación adecuada, con materiales naturales y sostenibles, en la medida de lo posible, con formas orgánicas y evitando ángulos puntiagudos; aplicamos la biofilia y las proporciones apropiadas en techos y mobiliario, así como utilizamos gamas cromáticas atractivas y corporativas, entre muchos otros ejemplos. El resultado final tiene un impacto muy positivo en la experiencia del cliente, ya que nos esforzamos constantemente por estimular emociones positivas y proporcionar un alto nivel de bienestar y confort en nuestros diseños.

¿Cómo colabora INDAStudio con sus clientes para comprender sus objetivos comerciales y convertirlos en diseños de interiores estratégicos?

Al inicio de cada diseño, solicitamos a los clientes un breve briefing del proyecto en curso para analizar las necesidades inmediatas, utilizando nuestro método de las 4Cs. Les hacemos preguntas sobre la tipología de negocio, ubicación, público objetivo y el estilo estético que representa su marca. A partir de aquí, establecemos una comunicación fluida para intercambiar información y desarrollar el proyecto según las exigencias facilitadas y nuestras consideraciones para el diseño estratégico.

¿Podrías compartir algún ejemplo específico de cómo su estrategia de diseño ha tenido un impacto positivo en la rentabilidad o el éxito comercial de uno de sus clientes?

Sí, por ejemplo, uno de nuestros últimos proyectos realizados, Bodegas Valdubón en Aranda de Duero. A partir de realizar las mejoras y actualización de su espacio destinado a las visitas de enoturismo, han cuatriplicado el número de visitantes en tan solo unos meses, lo que se traduce también en un aumento de ventas y retorno económico. Indudablemente, este aumento positivo en la rentabilidad no habría sido posible sin una sólida estrategia de marketing y comunicación trabajada en paralelo. Todo está interconectado. Buen producto, espacio cómodo y acogedor, buen servicio y buena comunicación.

¿Cómo incorporáis las últimas tendencias en diseño y tecnología en sus proyectos y cómo estas contribuyen a mejorar la experiencia del usuario?

Los desafíos futuros, como los cambios sociales y el cambio climático, demandarán que las ciudades y los espacios interiores se adapten. Por ello, es importante que los interiores sean más inteligentes, transformables y ecológicos, utilizando recursos de manera eficiente y fusionando naturaleza con tecnología. En INDAStudio, nos comprometemos a diseñar espacios que reflejen estas nuevas tendencias, considerando la tecnología, la estética y la sostenibilidad, priorizando el bienestar de los usuarios y promoviendo el uso de materiales sostenibles y circulares.

¿Qué desafíos suelen enfrentar al trabajar en proyectos de renovación de imagen, y cómo los abordan para garantizar el éxito del proyecto y la satisfacción del cliente?

Frecuentemente, los desafíos que enfrentamos se centran en aspectos formales y económicos. En muchas ocasiones, nos encontramos con negocios ya establecidos, cuya gestión ha pasado a manos de una nueva generación o que buscan modernizar su imagen para estar alineados con las últimas tendencias estéticas. Esto implica que el local ya tenga una estructura existente, lo que nos obliga a adaptar nuestro diseño a esa arquitectura preexistente. En nuestro estudio, aplicamos el enfoque del neurointeriorismo para adaptar el diseño de manera óptima, procurando mantener y respetar los elementos que encajen con el nuevo concepto de interiorismo, siempre que sea posible.

Por otro lado, consideramos cuidadosamente la viabilidad económica del proyecto, priorizando el control de los costos de renovación y los plazos de ejecución.

¿Cómo mantenéis la innovación y la creatividad en vuestro trabajo para seguir siendo líderes en el campo del interiorismo estratégico en Barcelona y más allá?

Nos esforzamos por mantenernos actualizados en el sector del interiorismo y ser líderes en las tendencias de diseño, integrando la tecnología de manera orgánica en los espacios interiores para crear ambientes innovadores y acogedores. Como comentaba anteriormente, priorizamos el bienestar de los usuarios en nuestros diseños para crear un impacto positivo en sus experiencias.

Como uno de los líderes en la aplicación práctica del neurointeriorismo, INDAStudio se caracteriza por mantener una base sólida en las neurociencias del consumidor para el desarrollo de sus proyectos. Esto le ha permitido al estudio de interiorismo ganar reconocimiento en el sector por su capacidad de diseñar espacios visualmente únicos, funcionales y emocionalmente estimulantes.

Su método exclusivo y especializado en interiorismo estratégico, así como la estrecha colaboración con los clientes para comprender sus objetivos comerciales, han consolidado a esta empresa como un aliado clave para la transformación de espacios comerciales mediante la integración de las últimas tendencias de diseño y tecnología.