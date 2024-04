Las nefastas previsiones de la OMS sobre pérdida auditiva preocupan. Jaime de Castro tiene soluciones en revisiones auditivas

La proyección de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que casi 2.500 millones de personas experimentarán algún grado de pérdida auditiva para el 2050. Por eso Jaime de Castro se posiciona en el epicentro de una solución innovadora y comprometida en Valencia. Reconociendo la urgencia de actuar frente a las estadísticas alarmantes, incluido el riesgo de pérdida auditiva evitable en más de 1.000 millones de jóvenes en todo el mundo Con aproximadamente el 10% de la población española afectada por problemas de audición, incluidos déficits auditivos y distorsiones como acúfenos o tinnitus, la necesidad de soluciones efectivas y accesibles es más importante que nunca. El Centro auditivo Jaime de Castro, un centro de audiología de referencia en Valencia, está al frente de esta misión, enfocándose en la importancia de las revisiones auditivas integrales para sacar el máximo rendimiento al uso de audífonos.

Mediante la implementación de audífonos avanzados y revisiones auditivas integrales, este centro intenta paliar en gran medida estas malas previsiones. Este enfoque no solo responde a la necesidad crítica de prevención y tratamiento señalada por la OMS, sino que también redefine el cuidado auditivo con una tecnología de vanguardia y un servicio personalizado.

La respuesta está, por un lado, en la prevención mediante revisiones auditivas y por otro, si fuera necesario, la apropiada elección de los modernos y sofisticados audífonos junto con su periódica revisión técnica de mantenimiento.

La elección de audífonos: la mejor solución para la recuperación auditiva

En Jaime de Castro saben que una buena selección de audífonos implica mucho más que elegir la tecnología más avanzada. Implica también ponerse en manos de especialistas en mejorar la calidad de vida de sus pacientes. No solo les ayudan a elegir y comprar unos audífonos, también hacen las revisiones necesarias para que la tecnología funcione perfectamente.

La importancia de las revisiones audiológicas

A pesar de los avances tecnológicos en audífonos, que ofrecen mejoras en la discriminación del habla en entornos ruidosos y una conectividad sin precedentes, el mantenimiento regular es esencial. Jaime de Castro destaca la importancia de cambiar de enfoque hacia un modelo proactivo en el cuidado auditivo, enfatizando la necesidad de revisiones periódicas para garantizar el óptimo funcionamiento de los dispositivos auditivos. No sería exagerado decir que el mejor audífono que no sea revisado en 6 meses deja de perder su óptima funcionalidad

La causa del fracaso de algunas adaptaciones de audífonos

En el centro auditivo Jaime de Castro destacan que la clave del éxito en la adaptación de audífonos reside en el compromiso continuo con su mantenimiento. La obstrucción por cera y otros factores comunes como la distorsión de los auriculares pueden impedir una audición clara. Pero con revisiones regulares, cambio de filtros y atención a la higiene auditiva, podría solucionarse.

Los audífonos modernos, sobre todo en las principales marcas, están dotados tecnológicamente de grandes avances en el tratamiento del sonido y permiten discriminar cada vez más el ruido de la palabra en entornos sonoros complejos y ruidosos. La tecnología de los audífonos también ha presentado grandes avances en lo referente a la conectividad, Bluetooth con el teléfono móvil, con el ordenador, con la televisión. Todo ello sin cables y con la mejor calidad de sonido en la frecuencia de 2,4 Ghz.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que, para el año 2050, cerca de 2.500 millones de personas sufrirán algún nivel de pérdida auditiva, al menos 700 millones requerirán servicios de rehabilitación auditiva. Alerta que más de 1.000 millones de jóvenes están en riesgo de sufrir pérdidas auditivas que podrían evitarse.

Esta perspectiva subraya no solo las implicaciones para la salud y el bienestar de los afectados, también las consecuencias económicas que acarrean para el individuo y la sociedad en áreas vitales como la comunicación, la educación y el empleo.

La importancia de la elección del centro auditivo

La proximidad y accesibilidad de Jaime de Castro en Valencia es un factor determinante para muchas personas mayores con dificultades auditivas. Su ubicación es privilegiada, en especial para muchos pacientes que necesitan una revisión en su domicilio por problemas de movilidad, un servicio que ellos ofrecen.

Jaime de Castro es líder en el sector de la audiología en Valencia, ofreciendo no solo audífonos de última generación sino también un enfoque integral en el cuidado auditivo. Subrayan la importancia de las revisiones periódicas y el mantenimiento adecuado de los audífonos.

Audífonos Jaime de Castro " Centro Auditivo en Valencia

Carrer del Mestre Gozalbo, 1, 46005 Valencia