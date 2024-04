Las ventajas del servicio de secretaría virtual totalmente personalizado de SVAE

Actualmente, disponer de un servicio de atención al cliente de calidad es una de las mayores ventajas competitivas de cualquier compañía, puesto que las llamadas son la vía más directa y eficiente para que la empresa se mantenga en contacto con los usuarios que quieren resolver dudas, recibir asistencia técnica y obtener soluciones.

Sin embargo, es importante ser consciente de que la atención telefónica puede generar el efecto contrario al deseado, ya que cuando se administra de manera deficiente puede generar frustración en los usuarios. Esto perjudica significativamente la imagen de la marca y ahuyenta a los clientes, lo que, en consecuencia, pone en riesgo el crecimiento de la organización.

No obstante, para muchas empresas contar con un sistema propio de asistencia telefónica es algo inviable, tanto desde el punto de vista financiero como del operativo. En estos casos, la alternativa más eficiente es contratar un servicio de secretaría virtual totalmente personalizado, mediante expertos en ese campo como SVAE.

Soluciones rápidas y eficientes SVAE explica que una buena atención telefónica depende de una serie de factores, entre los que destacan la rapidez, la escucha activa y la ejecución eficiente de soluciones. Por tal motivo, es imprescindible que las personas a cargo de estas gestiones estén capacitadas para enfrentar todo tipo de situaciones de forma proactiva y centrada.

Por ello, a la hora de externalizar estas funciones es necesario tener la absoluta certeza de que la empresa proveedora del servicio de atención telefónica tiene una amplia trayectoria en secretaria virtual, cuenta con una infraestructura de primera y se compromete a adaptar los servicios a las necesidades particulares de la organización contratante.

Precisamente, estas son las razones por las cuales SVAE se ha convertido en una de las compañías líderes en el mercado del servicio de secretario virtual en España. La empresa cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado español. Pero, su principal cualidad es que se empeña en ajustarse a los requerimientos de cada cliente, de acuerdo con su sector, sus valores, sus estrategias, la cantidad de consultas de los usuarios, etc.

Evolución constante Por otra parte, SVAE ha demostrado un firme compromiso con evolucionar y crear propuestas innovadoras y adaptadas a los nuevos tiempos. En ese sentido, cabe destacar que su servicio de secretaría virtual no se limita a la atención telefónica básica, sino que ofrece una multitud de opciones destinadas a satisfacer las prioridades de sus clientes.

De esta manera, se aplican técnicas particulares para cumplir con objetivos concretos relacionados con asistencia en tiempo real, fidelización de clientes, encuestas, y por supuesto la recepción y gestión de llamadas

Finalmente, SVAE cuenta con profesionales capacitados para gestionar llamadas para servicios esenciales de salud, seguridad, asistencia técnica y demás sectores que exigen cobertura 24/7.