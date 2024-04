Pikolinos apuesta por el UGC en sus campañas publicitarias de TikTok

El vídeo promocional de la marca superó los 1,5 millones de visualizaciones en TikTok

Más de 2.500 personas participaron en el concurso de Pikolinos

A través del UGC, las marcas buscan colaborar con perfiles no profesionales en redes sociales

La marca de calzado Pikolinos realiza con éxito una campaña de contenido generado por el usuario (UGC) para llegar a su público objetivo de manera cercana. El vídeo de la campaña para promocionar un sorteo superó los 1,5 millones de visualizaciones y logró más de 2.500 participaciones a través de TikTok.

Como parte de su estrategia en redes sociales y de su apuesta continua por la innovación en medios digitales, Pikolinos lanzó un sorteo en TikTok que duró hasta principios de 2024. Para su promoción y junto a 2btube, empresa especializada en estrategias de branded content e influencer marketing, se eligió a Raquel Gonla, usuaria de TikTok, para crear un vídeo sobre el sorteo.

En el vídeo promocional, creado de forma íntegra por Raquel Gonla, se apostó por la naturalidad y la autenticidad del contenido para conectar con el público de la marca. Además, se activó una campaña de paid media para maximizar su alcance en TikTok. Gracias a la combinación de ambas estrategias, más de 2.500 personas participaron en el sorteo de varios productos de la marca. Además, el vídeo obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en tan solo 48 horas.

UGC: una apuesta por perfiles no profesionales El contenido generado por el usuario es una técnica cada vez más utilizada por las marcas y se centra en la experiencia personal y la recomendación de quien realiza el vídeo, además de en la interacción con su audiencia. “Para ello, se buscan perfiles que tengan un cierto número de seguidores, pero que no sean considerados influencers como tal, es decir, que no se dediquen de forma profesional a la creación de contenido, sino que lo hagan por afición”, comenta Blanca Rabena, directora de 2bservices en 2btube.

“En este sentido y a partir de una estrategia previa y un briefing con unos KPIs claros, se busca que la producción, e incluso la idea creativa, surjan del usuario. Es fundamental que se trate de un contenido natural y orgánico sobre la marca o el producto, sin dejar de lado los objetivos que queremos conseguir”, añade Blanca Rabena.

Esta estrategia también ayuda a las empresas a conectar con su público de forma cercana y a conocer mejor su opinión. Desde Pikolinos, reconocen que con este tipo de formatos los usuarios se sienten más inclinados a hablar sobre su experiencia con la marca y los productos, generando conversaciones muy valiosas en redes sociales que les ayudan a mejorar de forma constante.

Con más de 30 millones de usuarios en redes sociales en España, según datos de la IAB, el contenido creado por los usuarios representa una gran oportunidad para que las marcas no solo conecten con sus clientes actuales, sino también con los potenciales, así como para incrementar las conversiones y fidelizar a su audiencia.