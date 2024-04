El nuevo 'must have' de skincare: Laneige lanza una mascarilla de noche para una piel jugosa

Se llama Bouncy & Firm Sleeping Mask y renueva, revitaliza y reafirma la piel del rostro en las horas de descanso Las mascarillas de labios de Laneige son el must have más viral del momento, las hay de sugerentes aromas y sabores y su hype está justificado porque dejan los labios como nuevos. Tras el éxito del formato labial, la firma coreana lanza su nueva mascarilla de noche, que reafirma la piel al dormir. Por la noche, los ritmos circadianos hacen que la piel se renueve durante las horas de sueño para recuperarse de todo aquello a lo que ha estado expuesta a lo largo del día. Este es el motivo de que existan cosméticos específicos de noche, ya que sirven de apoyo a la autorregeneración del organismo para que sea más efectiva, sobre todo según se avanza en edad, ya que esa acción renovadora innata en la biología de las personas, cada vez, va perdiendo eficacia y necesita de boosters.

Una fórmula para la jugosidad y firmeza más absolutas

Siguiendo la tendencia coreana de que prevenir es mejor que curar, Laneige destaca por haber desarrollado excelentes tecnologías para la hidratación de la piel. Esto va en línea con esta idea de slow aging. En ellas, se alojan ingredientes potentes y texturas adaptadas que ofrecen un nuevo ritual de belleza para una piel radiante y luminosa. Partiendo de esto, es como surge Bouncy & Firm Sleeping Mask, una mascarilla de uso nocturno que aporta hidratación, efecto relleno, reafirma, reduce visiblemente líneas de expresión y deja la piel con aspecto descansado a la mañana siguiente. Su concentración de activos apoya la acción renovadora de los ritmos circadianos de la piel para que sea más eficiente y efectiva.

Esto se consigue gracias a su fórmula con una gran aproximación botánica, de Peonía y Colágeno Complet™ (creado y patentado por Laneige) un complejo de peonía que cuenta con la extracción de la hoja y la raíz de esta bella flor con grandes beneficios cosméticos: revitaliza, aporta antioxidantes y calma. A ello se suma el colágeno, hidrolizado para conseguir una mejor penetración y metabolización en la piel. También cuenta con probióticos, de tendencia absoluta, que ayudan a mejorar la microbiota de la piel y equilibrarla, siendo de gran ayuda cuando la piel está apagada, sensible o, que esté pasando por un proceso de acné.

¿Qué beneficios tiene?

Esta fórmula, altamente energizante e hidratante de acabado ligero, permite que la piel amanezca al día siguiente más firme y con mayor luminosidad, dejando el rostro con un aspecto descansado y libre de fatiga. Además, se aprecia cómo algunos signos de la edad se ven reducidos, como las finas líneas o leves arrugas.