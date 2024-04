180 The Concept explica cómo evitar las consecuencias que puede generar el cambio de hora en la piel

La firma nutricosmética 180 The Concept desvela cómo conseguir que la primavera y su cambio de hora no afecte negativamente a la salud de la piel La llegada de temperaturas más agradables, el aumento de horas de luz y los rayos de sol avisan de que la entrada de la primavera está a la vuelta de la esquina. Aunque a priori no son factores negativos, sí pueden alterar ciertos hábitos del día a día que afecten a la piel.

Gema Cabañero, directora de I+D+i del método de nutricosmética avanzada de 180 the concept declara "la cantidad de luz solar o los cambios de temperatura alteran el biorritmo de las personas. Todo ello puede verse reflejado en el descanso e, irremediablemente, en la piel".

¿Cómo afecta el cambio de horario a la piel?

"Las horas de más luz hacen que disminuya la producción de melatonina y que aumente la serotonina, provocando que se esté más despiertos, lo cual repercute en el reloj biológico. Esto influye directamente en la dificultad a la hora de poder conciliar el sueño que tiene como resultado efectos negativos en la piel", anuncia Gema Cabañero.

Desde 180 The Concept explican las principales consecuencias en el físico:

Bolsas y ojeras : es uno de los principales efectos del cambio horario. Tal y como menciona Cabañero, "dormir menos de forma constante tiene su principal impacto en la mirada. El sueño insuficiente puede reducir la circulación sanguínea alrededor de los ojos, lo que puede generar una acumulación de sangre y fluidos, que contribuirá a la hinchazón y la aparición de ojeras y bolsas".

Inflamación: la falta de sueño puede provocar un aumento en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El exceso de cortisol puede interferir en la capacidad de la piel para retener agua y en la producción de colágeno, lo que puede resultar en una piel más deshidratada, inflamada y menos elástica.

Mayor flacidez: esta falta de sueño y el no dormir lo necesario, puede interferir en la regeneración celular, que incluye la producción de colágeno y elastina. Sumado a ello y, tal y como apunta, Gema Cabañero, "otro factor es el estrés oxidativo, que se provoca cuando hay un desequilibrio entre los antioxidantes y los radicales libres en el cuerpo, produciendo daño celular, incluido el daño a las fibras de colágeno y elastina en la piel. Esto puede contribuir a que la piel luzca menos firme y con un tono apagado".

Sequedad y rojez: los cambios en la duración y la intensidad de la luz solar pueden afectar a la capacidad de la piel para retener la humedad. En algunas personas, esto puede provocar piel seca, irritación o exacerbación de condiciones como la dermatitis atópica. "En el caso de las personas que ya padecen de afecciones de la piel, como acné o rosácea, pueden experimentar un aumento de los síntomas" añade la experta en nutricosmética.

Aunque en la mayoría de los casos estos cambios cutáneos se tratan de un proceso pasajero de adaptación, muchas veces las consecuencias afectan drásticamente al día a día de las personas. Para evitar y tratar los cambios que la primavera provoca en la piel, desde 180 The Concept, la firma nutricosmética que arrasa actualmente en el mercado asiático, cuentan con un completo programa de actuación.

"180 The Concept se basa en un método nutricosmético de alta precisión a medida. Por ello, en primer lugar y para combatir eficazmente las afecciones de los pacientes, se realiza un diagnóstico basado en el Método Estético de Alta Precisión 6D®" afirma Cabañero.

Como cada persona y piel es un mundo, en 180 The Concept cuenta con el Diagnóstico de Alta Precisión 6D, un método concebido por la firma para localizar las causas internas que provocan las alteraciones externas, llegando a medir con máxima precisión los niveles de oxidación, glicación e inflamación celular.

"Una vez se localiza el origen exacto de la afección exterior, el asesor antiaging puede diagnosticar de forma segura el plan nutricosmético más adecuado para el caso" anuncia Gema Cabañero.

Para 180 The Concept la tecnología de vanguardia y el trato humano son dos pilares fundamentales, por ello, una vez diagnosticado el plan nutricosmético, el paciente podrá contar con una App realizada con una tecnología avanzada que le permitirá tener toda la información para el seguimiento de su caso en su propio móvil.

La fórmula nutricosmética que evita los efectos de la primavera en la piel

Aunque el plan nutricosmético dependerá mayormente del resultado del Diagnóstico de Alta Precisión 6D, desde 180 The Concept cuentan con el Plan Descanso y Sueño Reparador, una combinación de fórmulas que brindan, gracias a la sinergia de sus principios activos, un aumento de la sensación del bienestar y la reducción del estrés, para facilitar el descanso y, con ello, mejorar la apariencia de la piel.

Gracias al citrato de magnesio y el L-Triptofano se estimula la producción de melatonina y la serotonina. Por su parte, la combinación de ingredientes como el Zinc, las vitaminas B1, B6 y B9 favorecen el equilibrio energético al intervenir en la formación de la dopamina y la serotonina.

Asimismo, al plan nutricosmético se integran las vitaminas E y C, por sus capacidades antioxidantes que, además, propician la creación de colágeno.

Todos los productos de 180 the concept están certificados por las autoridades sanitarias europeas y con número de registro sanitario. En la fabricación se cumple con las normas de calidad y seguridad alimentaria, garantizando la trazabilidad de los productos y procesos. Cuenta con la certificación de buenas prácticas de fabricación GMP-Codex, emitido por SGS, certificado ISO9001-2015, Certificado Orgánico, Certificado ECO-023 y FDA.