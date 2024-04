PuntoSeguro afirma que la personalización de los seguros de vida genera una transformación en este sector

La era digital implica un proceso de transformación para múltiples tareas, incluyendo al sector de los seguros.

En esta área, el avance de la tecnología permite aprovechar recursos como, por ejemplo, datos para ofrecer servicios de mayor calidad.

En este sentido, la personalización de los seguros de vida se ha convertido en una alternativa cada vez más demandada por los clientes. Al implementar herramientas de procesamiento de información, las compañías tienen la capacidad de gestionar información en tiempo real y facilitar ofertas de calidad que respondan a esta necesidad. Con respecto a esto, los especialistas de la plataforma digital PuntoSeguro sostienen que se trata de un cambio de paradigma en este sector.

Cómo es la personalización e innovación en seguros de vida Entender que el mercado de consumidores está en constante cambio es clave para la sostenibilidad de una empresa. Específicamente, en el sector de los seguros, la transformación digital ha alterado en gran medida las expectativas de los consumidores, así como la forma en la que las compañías se acercan e interactúan con sus clientes.

Antes de la llegada de internet, era común implementar un modelo de gestión tradicional en el que destacaba el asesoramiento y el contacto humano y directo. Además, las empresas construían relaciones de confianza y lealtad a largo plazo. Pero, actualmente, las plataformas emergentes priorizan la rapidez y la accesibilidad. Al mismo tiempo, ofrecen transparencia y personalización del servicio.

Para llegar a este punto, las empresas deben conocer a su cliente. Para ello, es necesario implementar herramientas de análisis de datos y comportamientos en línea. De hecho, no tienen solo que interpretar la información para proporcionar un producto adecuado al usuario, sino anticipar sus necesidades futuras. De esta manera, es posible ofrecer soluciones adecuadas.

Digitalización de empresas de seguros Aunque la forma de interactuar con el cliente ha cambiado, existen diferentes metodologías que aplican las empresas para fomentar el reconocimiento y la confianza. Además, hay compañías de larga trayectoria que han logrado adaptarse e incorporar un proceso de servicio digital.

Pero esto no quiere decir que las nuevas compañías aseguradoras no tengan la posibilidad de posicionarse en el mercado. Por el contrario, existen diferentes organizaciones de reciente creación que han ganado reconocimiento y confianza entre los consumidores. Esto se debe a que han sabido facilitar lo que los clientes esperan, agilizando procesos y ofreciendo un servicio cada vez más a medida.

Es importante destacar que la gestión de la personalización es una estrategia que no solo impulsa las ventas, sino que también mejora la eficiencia de las empresas en todos sus aspectos. Con respecto a esto, reemplazar sistemas antiguos evita operar con estándares rígidos y desactualizados.

Por último, los especialistas de la plataforma PuntoSeguro resaltan que la aplicación de nuevas tecnologías es un factor central para ganar flexibilidad y avanzar en la personalización de los seguros de vida.