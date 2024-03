ORKLI presenta en Rebuild su contabilizador de consumo para integrar contadores de pulsos en su sistema de climatización iDomus

ORKLI responde así a las nuevas necesidades de monitorización para evaluar la sostenibilidad de los edificios bajo la certificación BREEAM. La empresa presentó además sus pasarelas de clima para expansión directa, que permiten centralizar los interfaces de diversos fabricantes en su sistema iDomus ORKLI, compañía líder mundial en seguridad gas y soluciones de hidrónica, electrónica y combustión y una empresa referente en España en soluciones de Confort y Salud en el hogar, acaba de presentar en el reciente Salón Rebuild, celebrado en Madrid entre el 19 y el 21 de marzo pasados, dos importantes novedades de su sistema iDomus: su contabilizador de consumo para integrar contadores de pulsos y cumplir con el estándar de monitorización BREEAM; y su pasarela de clima para expansión directa, que permite centralizar los interfaces de diversos fabricantes en este sistema.

Con estas relevantes novedades, ORKLI se sitúa a la vanguardia en innovación en control del clima y sostenibilidad residencial al dotar al sistema de climatización zonificada, iDomus, de dos importantes patas: por un lado, para la optimización de consumos; por el otro, para mejorar la experiencia de usuario mediante una serie de pasarelas de climatización que permite simplificar el control y monitoreo.

Un standard Very Good

El certificado BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es un sistema que evalúa la sostenibilidad de los edificios. Desarrollado por el Building Research Establishment (BRE) del Reino Unido en 1990, su principal misión es fomentar la construcción sostenible, mediante la evaluación y mejora de la sostenibilidad de los edificios. Para ello, se centra en diferentes aspectos como son la eficiencia energética, la gestión del agua, el uso de materiales sostenibles, la calidad del aire interior, la gestión de residuos y el impacto de la construcción en el entorno natural. Así, entre otros aspectos que esta certificación valora específicamente están el monitoreo de los consumos energéticos e hídricos.

Hasta la fecha, el sistema de climatización zonificada iDomus desarrollado por ORKLI no disponía de un sistema de contabilización de consumos para contadores por pulsos. Es por ello que, desde hace unos meses, la compañía ha puesto en el mercado su Modulo de contabilización de consumos; una novedosa herramienta que, además de mostrar en la pantalla del iDomus tanto el consumo en tiempo real como el acumulado de ACS y AFS, el energético calorífico y el consumo eléctrico cotidiano y habitual de un hogar, incorpora una sonda NTC de temperatura exterior. Un aspecto reseñable, ya que es uno de los valores que puntúan en las viviendas con certificación BREEAM y que quieran obtener el nivel very good en optimización energética.

Este salto adelante en la monitorización del iDomus es una innovación ampliamente esperada por parte del gran público: de hecho, la certificación BREEAM es un valor añadido de creciente demanda en las transacciones inmobiliarias. Y que un sistema de climatización zonificada como el iDomus permita obtener la calificación very good no deja de ser una excelente noticia para los usuarios comprometidos con la sostenibilidad residencial.

Además, este módulo permite el control y el establecimiento de alertas por puntas de consumo. Se facilita, así, que el usuario supervise y detecte puntas de consumo en AFS en períodos de 24 horas. Por ejemplo, permite notificar incrementos de consumo compatibles con fugas de agua cuando rebasen determinados parámetros fijados anteriormente (número de residentes, habitaciones, etc.).

Nueva gama de pasarelas

La otra novedad del sistema iDomus que ORKLI presentó la semana pasada en el Salón Rebuild son las pasarelas para sistemas de climatización de expansión directa; son módulos que permiten centralizar los interfaces de diversos fabricantes en este sistema dando la posibilidad de control desde un único termostato, con independencia del tipo de unidad a gestionar, suelo radiante, clima, o sistemas reforzados. Esto permite que desde un mismo termostato se gestionen los elementos de una misma zona evitando incongruencias en la regulación y facilitando la utilización por parte del usuario. Ahora, gracias a estas pasarelas, todos los elementos de climatización de una misma zona no solo hablarán el mismo idioma, sino que responderán a una única voz.

Acerca del iDomus

iDomus de ORKLI es la solución avanzada en regulación y control de climatización para contribuir a la reducción del consumo energético y lograr una óptima eficiencia energética. El sistema iDomus permite gestionar automáticamente todos los elementos de una instalación de clima y ventilación y que el usuario solo tenga que elegir la temperatura deseada. El sistema iDomus, que incorpora la conexión ZBUS, simplifica la instalación e interconexión de termostatos de zona (hasta 8 zonas separadas) mediante cableados de doble hilo sin polaridad; lo cual permite satisfacer las preferencias individuales sin afectar al confort general.

Sobre ORKLI

ORKLI Group, fundada en 1974, es una empresa cooperativa que forma parte del Grupo Mondragón, el grupo cooperativo industrial más grande del mundo. Está compuesta por cuatro negocios distintos: el de seguridad gas, hidrónica sostenible, confort y salud y combustión y fibras.

ORKLI es líder mundial en el mercado de seguridad gas y un referente a nivel global en soluciones de hidrónica, electrónica y combustión para calderas, bombas de calor e híbridos. Y un actor muy destacado en confort y salud en el hogar en el mercado europeo, principalmente el de la zona Iberia.