Defensa de la objeción de conciencia

Este es un tema que ya ha sido abordado numerosas veces, y sin embargo se hace necesario insistir en ello. En particular en lo referido al aborto y a la eutanasia, y por tanto aplicable a médicos y personal sanitario. La vida humana es sagrada y esto es un principio incontrovertible aceptado por la humanidad. Así como que la vida está comprendida entre el momento de la concepción hasta que el organismo, consciente o inconsciente, deje de ofrecer señales de vitalidad. Acortarla voluntariamente es un asesinato que no admite justificación ninguna.



La disyuntiva es desobedecer una norma jurídica o desobedecer una norma moral. Es rehusar a obedecer un mandato de la autoridad legítima que se entiende, en conciencia, radicalmente injusto o delictuoso. Está bien claro que la negativa a ejecutar o cooperar directa o indirectamente en la realización de un aborto o una eutanasia, está suficientemente justificada cuando se tiene la convicción de que constituye una grave infracción de la ley moral, de las normas deontológicas o, en el caso del creyente, de la norma religiosa.

El código deontológico es taxativo: El médico dedicará su actividad a la “prevención y cura de las enfermedades, a la mitigación del dolor, a la defensa de la vida desde su concepción, en el respeto a la persona humana”.

Y la Real Academia de Medicina hacía notar que “la vida humana da comienzo en el momento mismo de la fecundación y, por tanto, la interrupción de la misma en cualquier momento que se realice conlleva la supresión de una vida y constituye formalmente un homicidio”. También esto es aplicable al caso de la eutanasia. Que esos delitos no sean ahora punibles no es óbice para restar ni una sola letra a la denominación del acto: homicidio. Aunque pretendan y quieran edulcorar esas acciones.