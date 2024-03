​Jueves Santo, institución de la Divina Eucaristía y sacerdocio

Asisto a la ceremonia del Jueves Santo y al final, cuando se hace la reserva del Santísimo, leo en un lienzo que han puesto la siguiente frase: “Que os améis”. La tristeza me embarga y mis ojos se humedecen con lágrimas. Pero, ¿qué hemos celebrado? ¿A quién hay que amar en la Divina Eucaristía? ¿Cómo vamos a amarnos como hermanos si no tenemos Padre? Satanás se infiltró ya hace tiempo en la Iglesia Católica, y consiguió que adoptásemos su sugerencia diabólica: amando al hermano amamos a Dios, pero a Cristo, Dios y Hombre Verdadero, Víctima inmolada por nuestros pecados, ni se le nombra. Todos los días que puedo, acompaño al Señor hasta que cierran el templo. Qué paz y qué sosiego estando con Él, normalmente después del culto quedamos solos; pero el texto impreso en el lienzo que han puesto en la reserva, me ha dejado triste y dolorido.