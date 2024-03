Subvenciones para implementar soluciones digitales en las empresas, con Iber Digital

De acuerdo al Índice de la Economía y la Sociedad Digitales del 2022, las empresas españolas aún se encuentran rezagadas en lo referente a las nuevas y avanzadas tecnologías relacionadas con soluciones digitales. Esto se debe a la falta de personal capacitado para llevar a cabo la integración de las tecnologías digitales y, también, a la falta de recursos financieros para invertir en ellas.

Iber Digital es una consultora tecnológica dedicada a la digitalización de empresas con fondos subvencionados en su totalidad por parte del gobierno español, a través de fondos europeos, específicamente el programa Kit Digital; de la mano de un equipo de profesionales enfocados en impulsar los negocios a partir del potencial de las herramientas digitales.

Una oportunidad para implementar soluciones digitales Una de las estrategias que muchas empresas españolas han sabido aprovechar para impulsarse es el Kit Digital, la iniciativa desarrollada por el Gobierno de España que busca subvencionar la implementación de soluciones digitales en las empresas para lograr un avance en su madurez digital.

Las soluciones digitales que ofrece el Kit Digital se enfocan en cubrir las necesidades de pequeñas empresas, microempresas y trabajadores independientes. El programa incluye numerosos servicios para el plan de digitalización de pymes, entre ellos, la creación de páginas web y presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, de clientes y de procesos, inteligencia empresarial y analítica, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras, ciberseguridad, presencia avanzada en internet y marketplace.

Este kit permite a las empresas aumentar la presencia digital, una mayor eficiencia y productividad, más canales de comunicación con los clientes, mejorar la experiencia del cliente y preparar a la empresa para afrontar futuros retos.

Requisitos para solicitar el Kit Digital Aquellas empresas que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno disfrutarán de un bono digital que les permitirá acceso a las soluciones de digitalización.

Para poder solicitar el Kit Digital, el solicitante debe ser autónomo o propietario de una microempresa, pequeña o mediana compañía, que no supere los límites financieros, efectivos y operativos establecidos para dichas empresas; debe estar dado de alta y tener, como mínimo, seis meses de antigüedad; y tiene que ser solvente.

Adicional a ello, la empresa no puede tener ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones; tiene que cumplir el límite de ayudas mínimas otorgadas por el gobierno; debe estar al día con las obligaciones de la agencia Tributaria y Seguridad Social; y, además, no tener ninguna orden de recuperación pendiente por parte de la Comisión Europea que declare una ayuda incompatible o ilegal.

Si bien uno de los factores más importantes del Kit Digital es su proceso de solicitud, lo cierto es que saber escoger a la empresa encargada de llevar a cabo la implementación de las soluciones digitales es igual de relevante, ya que esta decisión determinará el éxito del proceso de la transformación digital de la empresa.