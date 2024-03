Aprender a emprender con Mario Armenta y no tener miedo al fracaso

En los últimos años, el concepto de emprendimiento se ha puesto en tendencia dentro del mundo empresarial a partir de la capacidad que tienen las personas de iniciar proyectos novedosos.

Sin embargo, dentro de un mercado contemporáneo que cada vez exige más creatividad y emprendedores que modifiquen el entorno mediante su liderazgo y trabajo colaborativo, no basta solo con tener actitud o el deseo de gestar un negocio que venda productos o preste servicios.

En ese sentido, es importante que exista la voluntad de aprender a emprender y conocer todos los pasos necesarios que ayuden a superar los obstáculos para montar una empresa. Ya sea desde identificar las oportunidades comerciales y crear una idea que cubra las necesidades del público objetivo hasta la planificación del proyecto, la tarea en equipo y la asunción de riesgos en las decisiones estratégicas, entre otras cosas.

Dentro de este contexto, Mario Armenta es un reconocido emprendedor español que a través de sus podcasts, vídeos y blogs ayuda a los emprendedores a convertirse en empresarios exitosos de internet. A continuación, Armenta explica los retos más comunes que pueden enfrentar quienes emprenden, las recomendaciones prácticas para materializar el primer negocio online y el portafolio de servicios que ofrece a sus clientes.

¿El emprendedor nace o se hace? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Creo firmemente que el emprendimiento es una combinación de ambos aspectos. Hay personas que nacen con ciertas cualidades innatas que favorecen el emprendimiento, como la capacidad de asumir riesgos, la creatividad y la perseverancia. Sin embargo, muchas de estas habilidades y cualidades también pueden desarrollarse con el tiempo. La experiencia, la educación y el entorno juegan un papel crucial en moldear a un emprendedor. En mi caso, empecé de cero, y aunque siempre tuve la inclinación hacia el emprendimiento, fue el aprendizaje y la experiencia acumulada lo que me permitió tener éxito.

¿Cuáles son los desafíos más comunes a los que se enfrenta una persona que ha decidido emprender?

Los desafíos varían dependiendo del tipo de proyecto y el mercado, pero hay varios comunes a la mayoría de los emprendimientos: acceso a financiamiento, encontrar el equipo adecuado, la captación de clientes, la incertidumbre del mercado, y el equilibrio entre vida personal y laboral. Superar estos desafíos requiere paciencia, resiliencia y una buena red de apoyo.

¿Qué consejos podrías compartir para pasar de la idea de la creación a un primer negocio?

Primero, valida tu idea con potenciales clientes para asegurarte de que existe una demanda. Luego, elabora un plan de negocio detallado que incluya estrategias de mercado, análisis financiero y planificación operativa. No subestimes la importancia de construir un buen equipo y busca mentores o asesores que puedan guiarte. Finalmente, sé flexible y dispuesto a adaptarte, ya que el camino emprendedor está lleno de imprevistos.

¿De qué manera Mario Armenta ayuda a las personas a aprender a emprender?

A través de mi experiencia, comparto conocimientos y estrategias que han funcionado para mí y para otros emprendedores. Ofrezco asesoramiento personalizado, talleres, cursos online y contenido gratuito en mis plataformas digitales, todo diseñado para equipar a futuros emprendedores con las herramientas necesarias para comenzar y escalar sus negocios.

¿Cuáles son los servicios que ofreces para levantar negocios online desde cero, escalarlos y venderlos?

Ofrezco una gama de servicios que incluyen consultoría estratégica, desarrollo de negocios online, marketing digital, optimización de procesos y preparación para la venta de negocios. Mi objetivo es ayudar a los emprendedores a través de cada etapa del ciclo de vida de un negocio, desde la idea inicial hasta la venta exitosa.

Desde tu experiencia, ¿Cuál es la diferencia entre los proyectos que funcionan y los que no?

La clave del éxito suele residir en la ejecución más que en la idea misma. Los proyectos que funcionan son aquellos dirigidos por equipos comprometidos, que entienden su mercado, se adaptan rápidamente a los cambios, y tienen una clara propuesta de valor. Además, la perseverancia frente a los desafíos y la capacidad para aprender de los fracasos son cruciales.

Hasta la fecha, ¿Qué aprendizajes has adquirido en tu faceta como emprendedor?

He aprendido que el fracaso es parte del proceso y una fuente invaluable de aprendizaje. La importancia de rodearse de un buen equipo, ser flexible y mantenerse siempre curioso y dispuesto a aprender algo nuevo. También he descubierto que el equilibrio entre la vida personal y profesional es fundamental para el éxito a largo plazo.

¿Qué mensaje compartirías con aquellos que aún no se atreven a emprender por miedo a fallar?

Diría que el miedo al fracaso es natural, pero no debe impedirte perseguir tus sueños. El fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender y crecer. Cada emprendedor exitoso ha enfrentado fracasos en su camino. Lo que realmente importa es la resiliencia, la capacidad de levantarse después de caer y la voluntad de seguir adelante con más fuerza y sabiduría. Emprender es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento.

Cabe destacar que este ex CEO y cofundador de una importante plataforma de marketing de contenidos, a la fecha, ya ha gestionado numerosos e-commerce, startups y marketplaces exitosas, gracias a una metodología innovadora que no requiere de un trabajo 24/7 y privilegia factores fundamentales como la iniciación del tipo de negocio, las acciones de mercadotecnia para conseguir clientes y dar a conocer un producto o servicio, las formas de monetización, los aspectos legales para vender la propia empresa y los consejos para trabajar con eficiencia.

En definitiva, Mario Armenta ofrece a los emprendedores la oportunidad de aprender a emprender sin temor al fracaso y con todos los conocimientos necesarios para asumir riesgos, tomar decisiones adecuadas y dar forma a sus proyectos empresariales en internet.