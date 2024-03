Davinia Monedero escribe ‘Casualidad, coincidencia o destino’

CÍRCULO ROJO.- Davinia Monedero lleva escribiendo casi cuatro años. Después de dos años y medio, de la mano de la Editorial Círculo Rojo, publica Casualidad, coincidencia o destino.

Lo que más destaca la autora del libro es que a pesar de su extensión, es una lectura fácil, con una fresca narrativa que engancha al lector desde el primer momento, y que hará que este empatice y se identifique con los personajes.

Debido a su contenido erótico, está orientado a un público adulto. La autora se ha inspirado en su imaginación, dejándose llevar, para escribir este relato. “El lector encontrará una historia romántica, sensitiva. Dos apasionantes historias de amor, sexo, lujuria, pero no solo eso. Se podrá ver reflejado en numerosas ocasiones por las vivencias de la protagonista, donde ella se abre en canal en cuanto a sentimientos, pensamientos, ante el fiel lector y a través de ella sentir ese dolor, miedo, angustia o la fuerza que saca el ser humano ante las adversidades que se nos cruzan en nuestro día a día”, tal y como ella explica.

Sinopsis "Jenifer trabaja como dependienta en Alicante. Tiene unas amigas a las que quiere como hermanas, una familia a la que adora y un marido y un hijo a los que quiere con locura. Todo parece perfecto en su vida. Es plenamente feliz.

Sin embargo, una mañana irrumpe en su trabajo un atractivo médico llamado Adriano Parisi. El destino se empeñará en que ambos se encuentren allá donde vaya ella, despertando por ambas partes una conexión eléctrica, una atracción difícil de controlar.

Lo que no sabe Jenifer es que Adriano Parisi jugará un papel fundamental a su lado para poder superar lo que le depara el destino. Su mundo se tambaleará y tendrá que enfrentarse a la dura realidad.

Una historia romántica, sensitiva; en la que no falta ilusión, locura, sexo, amor, lujuria… Pero también podrás sentir a través de la protagonista todo ese dolor, miedo, y esa fuerza que saca el ser humano ante las adversidades y obstáculos que se nos cruzan en el camino día tras día.

A pesar de que Jenifer tendrá que pasar por distintas situaciones que jamás imaginó y a las que tendrá que enfrentarse, todo el mundo quiere vivir y sentir esas dos apasionantes historias de amor, pero también, sin duda, de aprendizaje."

"Tu forma de ver la vida seguro que cambiará cuando llegues a leer su final", afirma la autora.

Autora Davinia Monedero (Alicante, 1982), casada y con dos hijos, es una joven eldense que bajo el pseudónimo «Lady Purse» se atreve como escritora novel con su primera novela, Casualidad, coincidencia o destino. Auxiliar de puericultura, curso sociosanitario en el cuidado específico de enfermos de Alzheimer. Ha trabajado como dependienta y también en un centro para mayores. Pero la mayor parte de su experiencia laboral es en la industria de producción de calzado, en la que trabaja actualmente. Ha participado en más de un certamen literario. En uno de ellos fue seleccionado su microrrelato La deslealtad de aquella noche para la publicación en una antología. Lectora empedernida, sobre todo del género romántico-erótico, por fin cumple su sueño: escribir su propia historia. A día de hoy, compagina su trabajo con la lectura y la escritura, dos de sus grandes pasiones.