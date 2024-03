Edgar Castellanos publica ‘Destino Sukhadhara’, una trepidante novela de acción dirigida a los lectores más aventureros

CÍRCULO ROJO.- Juego de Tronos, Vikingos y las historias de Julio Verne, han sido alguno de los motores de inspiración de Edgar Castellanos para crear su obra, Destino Sukhadhara. "Lo que más destacaría es que constantemente pasan cosas, que no te da tiempo a aburrirte. Y que según me dicen todos los que lo han leído es que te engancha de principio a fin”, tal y como explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una historia de acción y aventuras en una época difícil como la edad media. Con la obsesión de sus protagonistas por conseguir su objetivo por el bien de sus seres queridos”.

Sinopsis Thomas y Hans viven rodeados de enfermedad. Divisando la muerte a través de la ventana, uno recuerda y al otro le llega la noticia de una manera de librarse de ese terrible destino. Desesperados, se ven obligados a tomar una importante decisión. El primero, por su mujer, y el segundo, por su hija y él mismo. Deciden emprender un viaje en busca de la cura, poniendo en riesgo sus vidas y las de aquellos que los acompañan. Recién terminada la Edad Media, una época difícil y confusa, emprenden el camino hacia Sukhadhara, la isla donde pueden encontrar la sanación. Un viaje lleno de aventuras y peligros en el que, por desgracia, no sale del todo como ellos habían planeado.

Autor Edgar Castellanos nació en Barcelona hace ya un montón de años (1975). Su mala cabeza le hizo dejar los estudios a la temprana edad de dieciséis. Currante, de los que se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar a una fábrica y, además, hacer turnos. Creció leyendo a Julio Verne y Agatha Christie. Ahora se ha convertido en un apasionado de Dan Brown, Stephen King y Roberto Saviano. A pesar de que trabajar de noche le quita años de vida, un día le dio por escribir. Con su espíritu aventurero, alma de vikingo y años de trabajo (en sus ratos libres), acabó forjando una novela, Destino Sukhadhara.