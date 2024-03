Constatar la autenticidad de un documento es posible con un informe caligráfico

La falsificación de firmas en documentos oficiales y el cambio de datos en testamentos son algunos de los delitos de falsificación documental más frecuentes.

Determinar la autenticidad de la escritura es todo un arte, llevado a cabo por profesionales conocidos como peritos caligráficos, quienes se basan en técnicas y métodos de experticia en su área. En este contexto, Tu Perito Calígrafo es un experto en grafología, que ofrece sus servicios en una variedad de áreas que requieren este tipo de pericias. Rindiendo un informe caligráfico ofrece una solución para resolver disputas legales en diferentes escenarios.

Un problema de grandes magnitudes, la falsificación En los últimos años, se han incrementado las denuncias relacionadas con la falsificación de firmas y documentos. Muchos contratos entre particulares y autorizaciones suponen un dolor de cabeza para personas que se ven afectadas por escrituras falsificadas. Sin embargo, no solo los particulares son víctimas de ello, sino también profesionales y empresas del sector público y privado. Las consecuencias de este crimen pueden provocar pérdidas económicas, robos, extorsiones y estafas, pero también puede afectar en la responsabilidad de un individuo o entidad respecto de su supuesta participación en un hecho. Ante el abanico de posibilidades que permite una falsificación, el perito caligráfico cumple un rol fundamental. Tu Perito Calígrafo se especializa en crear informes caligráficos para diferentes tipos de documentos, ofreciendo sus servicios en todo el territorio nacional. Este experto da atención personalizada a particulares, profesionales y empresas en casos de falsificación de documentos públicos, contratos, verificación de firmas, autoría de grafismos, anónimos injuriosos o calumniosos, y más.

¿Cuáles son los casos más comunes de falsificación en España? En años recientes, debido a la pandemia por el Covid-19, muchas personas optaron por falsificar certificados de vacunación y de salud, con el fin de saltarse las restricciones de viaje impuestas. Aun con el levantamiento de las medidas sanitarias y el fin de la pandemia, este tipo de delitos se ha extendido a otros escenarios como la falsificación de justificantes para ausencias laborales o la adquisición de medicamentos con recetas médicas falsificadas. Otro caso común es el de los documentos falsos de inmigrantes, desde pasaportes y altas en la Seguridad Social, hasta contratos laborales y tarjetas de solicitante de asilo. Por su parte, muchas falsificaciones se han presentado en el ámbito económico, con cheques, pagarés y más elementos no emitidos por entidades oficiales.

Es importante entender que no solo las grandes empresas se ven afectadas por estos delitos, sino que cualquier persona puede ser víctima de documentos y firmas fraudulentas. Por ello, el análisis y evaluación de un experto caligráfico puede marcar la diferencia en cualquier caso, descartando sospechas o ratificando la veracidad de una o varias firmas.

Tu Perito Calígrafo posee una dilatada experiencia en este campo, con lo cual puede garantizar un servicio eficiente, rápido y transparente.