Acierta Eficiencia ayuda a reducir el gasto energético al teletrabajar

En los últimos años, se ha producido un aumento sustancial en el número de personas que trabajan desde casa. Para muchos empleados y profesionales autónomos, este nuevo ecosistema laboral representa múltiples ventajas relacionadas con la disminución de los gastos del transporte y la posibilidad de pasar más tiempo con la familia.

Sin embargo, también es cierto que el teletrabajo suele aumentar el gasto energético en la vivienda, debido a que las personas permanecen más tiempo en el inmueble, lo que genera un impacto en la factura eléctrica. Además, durante las jornadas se mantienen conectados los diversos equipos necesarios para llevar a cabo las actividades laborales.

En ese contexto, el concepto de eficiencia energética tiene cada vez más importancia. No obstante, según Acierta Eficiencia, desde hace un tiempo, a esta parte han proliferado un sinfín de “soluciones mágicas”, basadas en generalizaciones y creencias sin sustento. Al respecto, la empresa señala que es vital tener claro que la verdadera alternativa para disminuir el gasto energético es confiar en auténticos profesionales, que ofrezcan servicios 100 % personalizados.

Desechar mitos que anulan las particularidades La principal recomendación de Acierta Eficiencia para los teletrabajadores es desechar mitos como el que asegura que trabajar desde el jardín ayuda a reducir el gasto de energía eléctrica, dado que esto no es aplicable para todas las personas ni para todas las épocas del año.

En cambio, la empresa aconseja buscar servicios especializados que desarrollen alternativas a la medida para la reducción del consumo, mediante estrategias inteligentes y la instalación de tecnología de vanguardia.

Acierta Eficiencia añade que existen tres elementos clave a la hora de evaluar la profesionalidad de las compañías que prometen ayudar a disminuir el gasto energético. En primer lugar, es esencial que el servicio ofrezca soluciones personalizadas a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la orientación de la vivienda, el número de miembros de la familia, la estructura de la casa, etc.

Servicios transparentes y responsables El segundo factor que se debe considerar al elegir una empresa de eficiencia energética y sostenibilidad es la transparencia. Esto significa que una compañía confiable y seria habla con claridad no solo sobre el ahorro, sino también sobre las ventajas, las alternativas y las posibles limitaciones del sistema de autoconsumo que se piensa instalar.

Asimismo, es esencial fijarse en la capacidad de la compañía en materia de infraestructura, equipamiento, capacidad técnica, personal especializado y garantías.

En vista de todo lo anterior, cabe destacar que Acierta Eficiencia asegura que sus profesionales se distinguen por su enfoque que combina sostenibilidad, responsabilidad, sinceridad y personalización. Por lo tanto, se trata de una de las mejores opciones al implementar un sistema que ayude a reducir el gasto energético en el hogar.