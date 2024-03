Clínica Dental en Madrid Ruiz de Gopegui explica qué es la GUNA

Una de las enfermedades periodontales más comunes y padecidas en la sociedad es la gingivitis.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que esta patología afecta al 14 % de la población global, lo que se traduce en más de mil millones de casos en todo el mundo.

Este tipo de infección dental, que afecta los tejidos que sostienen y rodean los dientes, puede presentarse de diferentes maneras. En particular, una de las versiones más graves es la gingivitis ulcerosa necrotizante aguda (GUNA). Esta condición puede generar dolor y distintos síntomas.

A continuación, más información sobre qué es la GUNA.

La gingivitis ulcerosa necrotizante aguda (GUNA) y sus principales características Los expertos en salud dental de este centro aseguran que esta enfermedad tiene un desarrollo que es muy rápido y afecta a las estructuras más profundas de las encías. Se trata de una infección que es muy común en jóvenes mayores de 20 años. Sin embargo, puede desarrollarse en cualquier persona sin importar la edad, especialmente, en individuos con altos cuadros de ansiedad y estrés o pacientes con enfermedades inmunosupresoras como VIH y leucemia.

En particular, esta enfermedad puede ser muy dolorosa, provocando síntomas como mal aliento, úlceras del tejido papilar y en los bordes de las encías, así como la formación de una membrana blanca. Este último proceso también se conoce como necrosis. Por otra parte, esta afección ocasiona sangrado al intentar eliminar el sarro y, en los casos más graves, el paciente puede experimentar fiebre y sensación de cansancio general.

Si no es tratada a tiempo, la GUNA puede convertirse en periodontitis, una enfermedad más complicada de abordar y que supone mayor gravedad para el paciente.

¿Cuál es el tratamiento para la GUNA? El principal objetivo del tratamiento para esta enfermedad es evitar que la necrosis del tejido gingival se expanda por las encías. Para ello, los periodoncistas de la Clínica Dental Ruiz de Gopegui indican enjuagues bucales con clorhexidina, una sustancia antiséptica que consigue eliminar las bacterias de manera eficiente y profunda.

El siguiente paso del procedimiento es aplicar una higiene profunda, realizando un raspado y alisado radicular bajo anestesia local para eliminar la infección causada por la GUNA. En algunos casos crónicos, se indican antibióticos orales para obtener mejores resultados.

