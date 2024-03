Prevenir trastornos musculo-esqueléticos con la ayuda de Cyber Human Systems

Uno de los problemas más comunes y preocupantes en la salud ocupacional son los trastornos musculo-esqueléticos. Este tipo de dolencias tienen un alto nivel de presencia en diversas industrias con actividades exigentes, como el sector de la construcción, la industria manufacturera o el ámbito militar, entre otros.

En la actualidad, no obstante, surgen cada vez más innovaciones que ayudan a prevenir estas lesiones. Una de las más destacadas se encuentra en los exoesqueletos industriales. Estos equipos son diseñados por firmas tecnológicas especializadas, como Cyber Human Systems, para mejorar la ergonomía e higiene postural en estas actividades.

Soluciones tecnológicas que optimizan la eficiencia y seguridad en el trabajo Cyber Human Systems es una empresa pionera en España en el desarrollo de exoesqueletos industriales, capaces de asistir en múltiples tareas dentro de varias industrias. Sus casos de uso abordan diversas áreas productivas, como el sector primario, la manufactura y fabricación, la construcción, la logística y mantenimiento e incluso la actividad militar, entre las más destacadas. Estos equipos están diseñados para ayudar a los trabajadores a mantener una correcta ergonomía e higiene postural al realizar sus actividades, a la vez que reduce la carga de tensión en los principales centros de fuerza muscular y articular.

Para lograr estos resultados, los equipos están diseñados con materiales avanzados, como elastómeros de deformación variable y textiles inteligentes, que les permiten crear músculos artificiales con sus exoesqueletos. Estas funcionalidades disminuyen el consumo metabólico y, sobre todo, el esfuerzo lumbar que implican estas actividades, lo que mejora el desempeño y las capacidades del usuario. También permiten reducir las bajas laborales, a la vez que previenen el desarrollo de trastornos musculo-esqueléticos, los cuales pueden causar graves problemas de salud a largo plazo, como malformaciones o dolores crónicos.

Las causas y consecuencias de los trastornos musculo-esqueléticos en el entorno laboral Los trastornos musculo-esqueléticos representan un grave problema de salud ocupacional y pueden afectar a diversos músculos, huesos, tendones y ligamentos en el cuerpo. Estas dolencias se originan en diversas causas, muchas de ellas, frecuentes en el entorno laboral e industrial, como vibraciones externas, cargas excesivas, movimientos repetitivos, posturas incómodas o medidas ergonómicas inadecuadas, entre otros factores.

Las principales consecuencias adversas de estos trastornos incluyen el dolor, fatiga e inflación alrededor de los músculos o articulaciones afectadas. También puede causar hormigueos y entumecimiento en las extremidades u otros puntos del cuerpo. Con el tiempo, estos problemas llegan a convertirse en patologías que causan severas molestias, como tendinitis, hernias discales, lesiones cervicales, etc. Dichas situaciones pueden derivar en dolores crónicos, así como limitaciones en la movilidad que afectan no solo el desempeño laboral, sino incluso la calidad de vida en general.

Para prevenir todos estos problemas, una de las herramientas más avanzadas se encuentra en los exoesqueletos industriales de Cyber Human Systems, los cuales representan un nuevo concepto en el cuidado de la salud ocupacional.