Iber Digital, el equipo de profesionales de servicios digitales de carácter multidisciplinar

La digitalización de empresas se ha convertido en una herramienta indispensable para tener presencia, auge y futuro en el mundo comercial debido a la transformación digital. Contar con un equipo capacitado para el desarrollo de servicios digitales permitirá implementar las estrategias adecuadas para la evolución de las compañías.

Iber Digital es una consultora tecnológica que por medio de su equipo de profesionales de carácter multidisciplinar se encarga de ofrecer soluciones personalizadas a las necesidades de las pequeñas o grandes empresas, con el objetivo de garantizarles una permanencia estable en el mundo digital y adaptar las nuevas tendencias según sus objetivos.

Kit de servicios digitales Para englobar todas las herramientas necesarias, Iber Digital presentó su programa Kit Digital, con fondos subvencionados al 100 % por parte del Gobierno, a través de fondos europeos, para implementar soluciones digitales en las empresas para conseguir evolución y estabilidad digital.

El kit ofrece una variedad de servicios digitales como tiendas online, presencia en internet, mecanismo de oficina virtual, comercio electrónico o marketplace, entre otros beneficios, para que así las empresas puedan tener distintas opciones según lo que necesite su sector de actividad o los objetivos que tengan planteados.

La gestión de redes sociales es uno de los principales servicios digitales, ya que dentro de las plataformas de redes se obtiene una mayor cantidad de alcance, por lo que suele ser el punto de partida en un nuevo negocio. Así, posteriormente se puede redirigir a una página web, marketplace o complementar con comercio electrónico.

La importancia de la presencia en internet Aunque el mundo tecnológico sigue evolucionando y aún hay herramientas para aprender y desarrollar, la digitalización ha demostrado que para aumentar las ventas, las redes sociales y la creación de una página web son dos factores prioritarios.

Los consumidores han cambiado la manera en como adquieren nuevos productos y servicios priorizando la comodidad y practicidad. Antes de hacer alguna compra realizan una búsqueda en internet para comparar, evaluar y detallar precios y descripciones, así como también la facilidad de adquirirlos.

Si el producto o servicio que ofrece una empresa no se encuentra disponible en las páginas de navegación de internet, prácticamente no existe para el consumidor porque le aparecerán múltiples opciones de otros negocios que ofrecen lo mismo.

Estar presente en internet no solo se basa en mostrar lo que se ofrece, sino también de tener una presencia que genere confianza y experiencia para formar una comunidad de clientes fieles que aumente las ventas.

Tener un equipo de profesionales capacitados que gestione la información actual y las herramientas y estrategias precisas del mundo digital pondrá al nivel correcto la presencia online de un negocio, por lo que ahora el servicio de marketing es tan importante como otro sector de una empresa.