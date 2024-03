QualitApp es la nueva aplicación para el control de calidad de Locatec

La compañía Locatec con sede en Valencia, España, ha desarrollado una aplicación para el control de calidad en la industria agroalimentaria.

Se trata de QualitApp, la cual destaca por ofrecer funcionalidades específicas para la gestión y seguimiento de todas las etapas de la cadena alimentaria. Esta ha sido de mucha ayuda para diversas compañías, dado que controlar la calidad durante los procesos productivos eleva la competitividad en el mercado. Además, asegura la satisfacción a los consumidores y fortalece la reputación empresarial. Este tipo de métodos tecnológicos representan un avance importante, mejorando la productividad y haciendo más sencillo las labores de los trabajadores.

Sobre esta aplicación para control de calidad QualitApp destaca por todas sus características. Una de las principales es que tiene la capacidad de registrar de forma intuitiva e inteligente los procesos realizados por los operarios, ya que integra más de 80 formularios homologados y validados por las empresas de auditoría. Los mismos se desarrollan a medida partiendo de las necesidades de cada cliente. Entre los procesos que se pueden trabajar y controlar con la app están la entrada de materias primas, las etiquetas y el test de vida comercial. Paralelamente, se puede hacer registros de control de pesos pitufo y pesos malla. Otro de los grandes beneficios de la herramienta es que es compatible con todo tipo de dispositivos, ya sea PC, smartphones o tabletas. Además, es muy sencilla de utilizar, por lo que los trabajadores pueden acceder a ella de forma práctica y sin ningún tipo de complicaciones. A través de esta plataforma pueden laborar varias personas a la vez, dado que permite el acceso a varios usuarios. De hecho, a cada uno de ellos se les pueden aplicar restricciones, como por ejemplo la imposibilidad de borrar datos. Los formularios son editables y se pueden firmar e imprimir. Por último, esta app también cuenta con una función de dictado, permitiendo rellenar formularios mediante grabaciones de voz, las cuales se plasman en texto.

Otras funcionalidades Además de las anteriores, QualitApp tiene muchas más funcionalidades. Entre ellas están la creación de tablas maestras que ayudan a completar exitosamente los documentos, la opción de realizar cálculos dinámicos y la posibilidad de crear diariamente copias de seguridad. También cuenta con un campo para colocar notificaciones e incidencias, así como generación de alertas de seguridad y motor de búsqueda que permite encontrar los formularios que se requieran rápidamente.

Finalmente, con QualitApp se puede también gestionar y controlar la limpieza y la desinfección, las infraestructuras, los bienes y los equipos y los residuos. Asimismo, es posible darle un tratamiento a las no conformidades.

En conclusión, se trata de una aplicación que se presenta como una gran aliada para las empresas modernas del sector agroalimentario. Actualmente, es posible solicitar una demostración gratuita.