Servicio gratuito de asesoramiento y traspaso de planes de pensiones en Mejora tu Plan de Pensiones

Tras dedicar una vida al trabajo, la jubilación se asoma como el momento ideal para comenzar a disfrutar de una vida tranquila y sin preocuparse por las finanzas.

Muchos optan por elegir planes de pensiones que garanticen ahorros previsionales. Sin embargo, en muchos casos terminan descubriendo que existen mejores opciones para ahorrar que la que le ofrece la empresa gestora. La buena noticia es que hay una forma de traspaso gratuito de planes de pensiones, explicado desde Mejora tu Plan de Pensiones, lo cual mejora la rentabilidad de los planes de pensiones.

Una forma de mejorar la rentabilidad de los planes de pensiones Al contratar un plan de pensiones hay quienes después no están convencidos de haber adquirido el producto ideal. Hay otros que encuentran posteriormente una mejor alternativa en otra compañía y otros que simplemente no quieren tener todos sus ahorros en un mismo lugar. Para cada uno existe una forma de mejorar la rentabilidad de su plan de pensiones, indicada por el educador financiero Juan Marín Pozo. Él es autor de los libros Finanzas para un tonto y Finanzas para un listo. Es imprescindible alejarse de los planes de pensiones que esconden engaños sobre la fiscalidad y otras trampas que no se explican en el momento de la contratación. Al final, Hacienda puede quedarse hasta con la mitad del dinero del jubilado, encontrándose con la triste realidad de que ha perdido rentabilidad y poder adquisitivo.

Desde su sitio web Mejora tu Plan de Pensiones, Juan ofrece un servicio de traspaso gratuito de planes de pensiones, mediante un "diagnóstico" previo, para que las personas puedan alcanzar sus metas de jubilación y tener un futuro financiero sólido.

Una estrategia paso a paso para cambiar de plan de pensiones Como experto en el área, Juan Marín Pozo pone a disposición en su web un sencillo plan de 5 pasos para mejorar la rentabilidad del plan de pensiones. Para empezar, indica algunas estadísticas elementales sobre planes de pensiones en España, las cuales ayudarán a entender la realidad actual del sistema. Seguidamente, recomienda la lectura del ebook descargable en la misma web Los tres secretos para que no te engañen con tu plan de pensiones, con el fin de comprender las mentiras de este producto financiero. En el tercer paso, el usuario puede utilizar la calculadora de rentabilidad del portal para saber cuánto dinero podría recibir en su jubilación, si mueve su plan a un lugar adecuado. El resultado podría ser realmente atractivo y significativo. En ese caso, se debe contactar a Juan Marín desde un enlace directo a su WhatsApp, donde el experto ofrecerá orientación para ayudar con la situación particular del interesado. Si es un caso en el que puede ayudar, el usuario será contactado por Juan para buscar el plan de pensión que mejor se ajuste a las circunstancias y, posteriormente, su equipo de trabajo ayudará con el traspaso gratuito.

Gracias a Mejora tu Plan de Pensiones, muchas personas han salido de la trampa del sistema y conseguido una estrategia de inversión diversificada que les permite maximizar sus ahorros y tener un futuro financiero estable y más rentable.