El Sello IWR, un Estándar Internacional de Trabajo en Altura

La seguridad de los trabajadores que desempeñan sus funciones en altura es una responsabilidad compartida por empresas, empleados y reclutadores, pues se trata de una labor de muy alto riesgo y de la que más accidentes fatales ocasiona en la industria.

En este contexto, el Estándar Internacional de Trabajo en Alturas se instituye como una herramienta para minimizar riesgos y garantizar el bienestar del personal, procurando una disminución real de accidentes. IWR Academy cuenta con una red de empresas certificadas bajo los estándares de calidad y seguridad del Sello IWR para todos los proyectos que impliquen trabajos en alturas.

Un compromiso con la seguridad La implementación de medidas de seguridad en altura no solo reduce significativamente el riesgo de accidentes y lesiones graves, incluso fatales, sino que también impacta positivamente en la productividad, eficiencia e imagen corporativa de las organizaciones.

Un ambiente de trabajo seguro donde los empleados se sienten protegidos y confiados conduce a una mayor motivación y rendimiento laboral. Si bien, por un lado, la planificación y ejecución correctas de trabajos en altura minimizan los tiempos de parada y optimizan la productividad, también es importante recordar que empresas que priorizan la seguridad de sus trabajadores son mejor valoradas por clientes, proveedores e inversores, alcanzando importantes niveles de prestigio que fortalece sus marcas.

Certificado Sello IWR Queda claro que contar con personal bien capacitado no es solo un plus para las empresas más importante, pues también ofrece oportunidades de crecimiento y fortalecimiento para empresas más pequeñas. En este sentido, la labor de capacitación que IWR Academy realiza en México y más paises en calidad de institución especializada en la formación y certificación en trabajos en altura, es capaz de cubrir las necesidades específicas de cada industria y abatir el número de accidentes. Sus entrenamientos de trabajos en alturas, reconocidos por Certificado internacional Sello IWR y avalados por la Secretaría de Trabajo de México, permiten a los trabajadores adquirir los conocimientos y las destrezas para desenvolverse con seguridad en entornos de altura.

Sin embargo, la IWR Academy ofrece mucho más, ya que su labor interna de investigación y la colaboración internacional con universidades e instituciones tecnológicas prestigiosas, permitió desarrollar programas de formación innovadores y de calidad, especialmente el campo de la seguridad para trabajos en alturas. El resultado de la labor anterior es la creación de un novedoso estándar internacional de trabajos en alturas, con el cual el personal puede certificarse por medio de temarios de cursos teóricos prácticos que están diseñados para dar solución efectiva a las operaciones más frecuentes en diferentes sectores, como la construcción, la energía eólica, la minería y las telecomunicaciones, entre más

La adopción del Estándar Internacional de Trabajo en Alturas creado por la IWR Academy permite incorporar los protocolos Internacionales de Trabajo en Alturas como son OSHA, CE, ISO, GWO, ANSI CEN, IRATA y más, en un único esquema que los reúne y los supera, adaptándose a las necesidades de cada empresa.