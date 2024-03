Niceblue, el limpiador multiusos que respeta al medio ambiente

El limpiador multiusos es un imprescindible en cualquier lugar gracias a su versatilidad.

Este tipo de producto, disponible en el mercado en una diversidad de marcas, se utiliza para erradicar la suciedad y eliminar manchas. Por sus características se considera un gran aliado para tener los espacios aseados y libres de microorganismos que pueden afectar considerablemente la salud de los habitantes. Quienes se encuentren en la búsqueda de una alternativa que sea noble con el medioambiente pueden optar por Niceblue, un limpiador que se comercializa desde el año 2001 y que nació del ingenio de un equipo que abraza la sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente.

Las cualidades del limpiador multiusos Niceblue Niceblue es un potente limpiador multiusos concentrado que limpia profundamente tejidos y superficies. Además, tiene una gran capacidad para eliminar las indeseadas e inevitables manchas que surgen por derrames e incidentes en general. Este producto higienizante y bactericida se diluye en agua. La cantidad a utilizar depende de cada necesidad. Todas sus bondades lo hacen apto para ser usado en casas, oficinas, industrias, clínicas, gimnasios, peluquerías, restaurantes, talleres, etc. Es efectivo para la limpieza de suelos, cristales, plásticos, maderas, espejos, cuero, vinilo, alfombras y paredes; entre otras muchas cosas. Una de las grandes ventajas de este limpiador es que es biodegradable, por lo que no perjudica al planeta Tierra. No contiene fosfatos, lo que significa que ayuda a mejorar la calidad de las aguas y contribuye activamente a que haya un equilibrio en los entornos acuáticos como ríos y mares. Niceblue no es tóxico ni corrosivo y mucho menos abrasivo. Por esa razón, se puede utilizar sin problema mientras las áreas estén habitadas por humanos y mascotas. Dependiendo de lo que vayan a limpiar, las personas pueden usar el producto con el apoyo de un paño o un cepillo suave.

Compra online con envíos gratuitos Las personas que deseen adquirir este artículo de limpieza multiusos deben ingresar a la plataforma de Niceblue, comprarlo de forma online y recibirlo en la puerta de su casa u oficina. Los envíos son gratuitos y se hacen de forma rápida. El limpiador, con un vaporizador incluido, tiene un coste de 30 euros. También se pueden hacer compras de combos especiales, los cuales tienen descuentos atractivos. Los compradores tienen acceso a cajas de tres, seis y doce litros. Las primeras compras pueden tener un descuento del 10 %, siempre y cuando los clientes se suscriban a su newsletter.

Niceblue es una excelente opción para todos aquellos que deseen mantener sus espacios pulcros y relucientes. Permitiendo, al ser multiusos, un ahorro considerable, ya que no hay necesidad de comprar más productos.