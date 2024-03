La fibra óptica plástica, una alternativa a la FTTR

En la era digital actual, una conexión a internet rápida y fiable no es un lujo, sino una necesidad absoluta.

La vida cotidiana, impregnada de actividades en línea, exige una solución que mantenga el ritmo de las demandas digitales crecientes. Por tal motivo, muchos usuarios se esmeran por garantizar una buena cobertura de señal en todo su hogar, ubicando repetidores en lugares estratégicos que permitan una mejor conexión dentro de su casa o negocio. Sin embargo, debido a la alta demanda de señal, estos aparatos ven sobrepasadas sus capacidades impactando directamente sobre la calidad del servicio.

Para empresas como Actelser, se deben contemplar nuevas alternativas de maximización de señal, sobre todo si los repetidores no pueden cumplir sus funciones en su totalidad, debido a una sobredemanda. Es por esto que recomiendan reemplazar su red de cableado de internet por dispositivos de fibra plástica óptica, los cuales garantizan una mayor velocidad de internet y, por consiguiente, una mejor experiencia de navegación.

Las características de la fibra óptica La fibra plástica óptica es una solución ampliamente utilizada en el mercado que comenzó a implementarse en los sistemas de internet wifi hace varios años. Este dispositivo se usaba sobre todo en la industria automotriz, pero con el avance en las tecnologías de las telecomunicaciones, se introdujo en las redes de internet como una alternativa viable, mucho más eficiente y económica que los cableados tradicionales. La fibra óptica es un cable flexible y resistente en cuyo interior se encuentran miles de filamentos con un grosor no mayor al de un cabello humano. Estos filamentos se encargan de transportar ondas lumínicas que se traducen en información digital que se mueve de un servidor a un ordenador, siguiendo las órdenes impartidas por una persona al otro lado de la pantalla.

Mejor velocidad y calidad del servicio de internet Esta solución garantiza hasta 1 Gbps de velocidad y se ha catapultado como una alternativa más económica, ya que los materiales utilizados para su fabricación son mucho más económicos y perdurables. Debido a su alta flexibilidad, los cables de fibra plástica pueden introducirse en cualquier conducto, por lo que son capaces de aprovechar la red de cableado ya presente en la vivienda para mejorar la cobertura del servicio en todas las habitaciones, sobre todo en inmuebles grandes o con paredes gruesas.

Lo anterior permite instalar puntos de conexión directa en todas las habitaciones, reemplazando la labor de los repetidores o maximizando su función, si no se cuenta con un dispositivo con entrada para cable de red. La fibra plástica es también es capaz de transmitir señales de datos a altas velocidades y con una alta calidad de señal, lo que mejora la fluidez de las búsquedas y el acceso a la información. Actelser ofrece sistemas de red de fibra óptica para el hogar, los cuales cuentan con puertos de instalación sencilla, lo permite modernizar la red de internet en cualquier inmueble, maximizando la eficiencia de cargue y descargue de datos.