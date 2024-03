Hirint, la plataforma de evaluación inteligente para la selección de personal

El ambiente laboral ha cambiado drásticamente en los últimos años, debido a las constantes innovaciones en el campo tecnológico y la alta competitividad.

Algunas de las características que hoy definen el mundo de los negocios son la evolución permanente, el desarrollo de mecanismos de producción cada vez más eficientes y el uso de herramientas de vanguardia.

En este contexto, se han transformado los procesos de selección de personal, se busca la evaluación inteligente, puesto que las empresas están convencidas de que los candidatos ideales para ocupar los diferentes cargos no solo deben tener los conocimientos y la experiencia inherentes al puesto, sino que el factor clave es que tengan la capacidad de desenvolverse eficientemente en entornos en constante evolución.

Evaluar las competencias más importantes En los procesos de reclutamiento, han cobrado gran importancia las habilidades blandas, que son difíciles de medir porque se refieren a rasgos de la personalidad. Por lo tanto, son características que no se pueden determinar según los estudios o la experiencia laboral previa, sino que se vinculan con aspectos profundos que, en ocasiones, son inconscientes para el propio aspirante. Sin embargo, existen herramientas útiles y muy eficaces para medir las habilidades blandas, mediante software como Hirint, una plataforma que permite hacer una evaluación inteligente de cada candidato a través de test psicométricos.

Hirint está diseñado para ayudar a los departamentos de Recursos Humanos y a empresas dedicadas a procesos de selección a evaluar las competencias clave de los aspirantes, a través de un método sencillo, eficiente, confiable y objetivo.

Estas pruebas son altamente efectivas para hacer una evaluación inteligente sobre habilidades blandas como la flexibilidad, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de trabajar en equipo.

Hirint explica que para usar su software solo se requiere seguir cinco pasos. El primero de ellos es diseñar el perfil ideal, es decir, que la empresa que busca personal puede determinar cuáles son las competencias clave que espera que tenga la persona a contratar.

El siguiente paso es invitar a los aspirantes a realizar la evaluación inteligente de habilidades blandas. En este punto del proceso, la empresa puede elegir entre hacer los test de forma individual o masiva. Además, la prueba se puede conectar al ATS de la compañía.

Posteriormente, los candidatos pueden responder en menos de 15 minutos la prueba psicométrica desde cualquier dispositivo digital.

Análisis y selección El cuarto paso es el análisis del ranking de los candidatos. Para ello, el software de evaluación inteligente genera informes sobre las habilidades de cada postulante. Hirint destaca que no solo entrega un informe a la empresa, sino también al candidato, lo que mejora el employer branding.

Finalmente, el quinto paso es elegir al candidato que mejor se ajuste a lo que necesita la compañía, usando como referencia la información libre de sesgos suministrada por Hirint.