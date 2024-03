Conocer a uno de los líderes mundiales en soluciones de mantenimiento y remodelación para el retail

Según los últimos datos recopilados por AECOC y CBR, el mantenimiento desempeña un papel fundamental en el dinamismo y la eficiencia operativa del sector retail en España. A pesar del crecimiento continuo del comercio electrónico, las tiendas físicas continúan siendo el epicentro del mercado, representando el 68% de las ventas totales del sector retail en 2023, según datos de mercado de referencia.

El comercio electrónico, solo abarcó el 32% de las ventas totales del sector retail en el mismo período, evidenciando la relevancia continua de los espacios físicos en el panorama comercial español.

El mercado del mantenimiento en España se estima en 120.000 millones de euros, siendo un sector vital que sustenta aproximadamente 1 millón de empleos en el país. Se proyecta un crecimiento sostenido del 3% anual en los próximos años, lo que destaca su importancia como generador de empleo alrededor de 100.000 empleos, reflejando su relevancia tanto en términos económicos como laborales.

Una de las empresas que más destaca en el crecimiento del mantenimiento en tiendas con más del 62% en el último año es Optima Retail que ha consolidado su posición como una de las empresas líderes en el mundo en soluciones integrales de mantenimiento y remodelación para el sector minorista, ofreciendo servicios tanto preventivos como correctivos con un enfoque innovador y una presencia establecida en más de 50 países y más de 20.000 técnicos.

En el sector retail, el mantenimiento preventivo es prioritario para el 60% de las empresas, seguido del mantenimiento correctivo, preferido por el 40%. Los servicios de mantenimiento más solicitados incluyen sistemas de climatización, instalaciones eléctricas, equipamiento comercial, elementos de seguridad y limpieza especializada, según datos de estudios realizados en 2023.

Una encuesta realizada por CBRE en el mismo año reveló que el 80% de las empresas del sector retail consideran que el mantenimiento es clave para la rentabilidad del negocio. Las razones principales para externalizar el mantenimiento incluyen la reducción de costes, la mejora de la eficiencia, el acceso a personal especializado y una mayor flexibilidad.

La empresa Optima Retail da un paso más por ofrecer un servicio completo las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando la tranquilidad de sus clientes con atención de emergencias en menos de 3 horas. Desde aperturas hasta cierres y reformas, Optima Retail comprende las necesidades específicas de cada cliente, cumpliendo al 100% con los plazos de entrega y destacándose por una atención meticulosa a los detalles que supera las expectativas, minimizando cualquier impacto en la operación diaria de las tiendas.

Por tipo de establecimiento, se observa una variabilidad en los servicios de mantenimiento más solicitados. En tiendas de moda, destacan los servicios relacionados con el mantenimiento de escaparates, iluminación, reparación de maquinaria y equipos, así como el control de plagas y limpieza especializada. En supermercados, el enfoque se centra en el mantenimiento de sistemas de refrigeración, control de plagas, limpieza especializada y maquinaria. Mientras tanto, en centros comerciales, los servicios prioritarios incluyen mantenimiento de sistemas de climatización, instalaciones eléctricas, ascensores y escaleras mecánicas, así como limpieza especializada.

Optima Retail es reconocida por sus clientes por su compromiso y no solo con la buena operativa, sino también con la satisfacción de las tiendas asistidas.

La plataforma gratuita y reportes digitales de Optima Retail informa a sus clientes desde cualquier lugar con estadísticas de costes y feedbacks de las intervenciones realizadas en sus tiendas, es por ello que han conseguido una puntuación global de satisfacción de 4.8/5. En cada una de las visitas de mantenimiento realizan un seguimiento personalizado mediante encuestas telefónicas efectivas para garantizar la calidad del servicio y la plena satisfacción del cliente.

Además, Optima Retail está comprometida con la responsabilidad social. Actualmente, la empresa colabora activamente con varias Fundaciones en España, ofreciendo talleres especializados para personas con discapacidad intelectual, y creando momentos especiales y actividades lúdicas para niños en situación de vulnerabilidad.

Respaldado por el prestigioso sello de certificación de procedimientos de Bureau Veritas, el departamento de Control de Calidad de Optima Retail trabaja para asegurarse de que cada experiencia cumpla con los más altos estándares de calidad y excelencia.

Optima Retail continúa marcando el estándar de excelencia en el mantenimiento y remodelación minorista, combinando innovación, compromiso con el cliente y responsabilidad social para resolver los grandes retos del sector con un servicio sin precedentes.

No solo destaca por sus servicios de mantenimiento y remodelación para el sector minorista, sino que se distingue por su enfoque ágil, dinámico y altamente resolutivo.

La agilidad y dinamismo son pilares fundamentales en el enfoque de Optima Retail. Desde el primer contacto, la empresa se involucra profundamente con el cliente para comprender sus requerimientos específicos y sus preferencias en términos de horarios y servicios. Este compromiso con la personalización se traduce en soluciones a medida, entregadas en tiempo récord para garantizar la continuidad del negocio y la satisfacción del cliente en todo momento.

Ya sea que se trate de mantenimiento preventivo, correctivo, reformas, aperturas y/o cierre de tiendas, Optima Retail se compromete a ofrecer soluciones rápidas y efectivas que permitan a sus clientes mantener sus operaciones en funcionamiento de manera óptima. La empresa entiende la importancia de la rapidez en el mundo del retail y dispone de gran capacidad para ofrecer soluciones en tiempo récord sin comprometer la calidad del servicio.

Optima Retail no solo se destaca por ofrecer soluciones de mantenimiento y rediseño de vanguardia para el sector minorista, sino que también comparte su experiencia y conocimiento a través de su blog especializado. Optima Retail Blog es una ventana abierta al apasionante mundo del retail, lleno de análisis profundos, consejos prácticos y las últimas tendencias que están moldeando el futuro de la industria.

Desde temas de mantenimiento correctivo y predictivo hasta innovaciones tecnológicas emergentes y entrevistas el blog de Optima Retail abarca una amplia gama de temas relevantes para los profesionales del sector. Los artículos exploran en detalle el comportamiento del consumidor y la evolución del panorama minorista global, proporcionando insights valiosos para ayudar a las empresas a mantenerse a la vanguardia de la industria.

Entre los temas destacados en el blog se encuentran un calendario básico para un buen mantenimiento, técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el impacto del RFID en la gestión de inventarios. Además, ofrecen consejos prácticos para el mantenimiento eficiente de sistemas como el aire acondicionado y la calefacción, aspectos fundamentales para el confort y la experiencia del cliente en las tiendas.

El blog también examina la evolución de las marcas minoristas, destacando casos de éxito y analizando las estrategias que han llevado al triunfo a algunas de las empresas más reconocidas del sector.