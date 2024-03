José Esteve Verdú aterriza en el mercado editorial con su primera obra, ‘Historia de una vida’

CÍRCULO ROJO.- José Esteve Verdú escribe su obra novel Historia de una vida. Después de tres meses rememorando sus propias vivencias.

El autor destaca de su libro la naturalidad y la cercanía con la que está contado. Orientado a todos aquellos que quieran disfrutar y pasar un buen rato.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “la historia contada en primera persona de una vida divertida, con numerosas anécdotas, sorprendentes en algunos casos”:

Sinopsis "¿Quién no se ha preguntado alguna vez, y casi siempre demasiado tarde, cuando ya no podía recibir respuestas, cómo fue realmente la infancia y la juventud de mi padre, qué pasaba por su cabeza ante determinadas situaciones, por qué terminó eligiendo o haciendo tal cosa?

Su objetivo era claro: que tanto sus hijas como sus nietos tuvieran una respuesta directa de todo lo que en algún momento pudieran plantearse y así conocerlo desde su visión, sin querer dar ejemplo de nada.

En este libro, el autor recrea su vida, no queriendo dejar estas preguntas sin contestar, por eso relata gran parte de su infancia hasta prácticamente sus últimos días, con infinidad de anécdotas, incertidumbres y reflexiones acerca de su paso por la misma. También nos da a conocer su ciudad, Elche, desde los inicios del siglo XX, mostrándonos parte del desarrollo industrial, laboral y social, que tuvo lugar antes y después de su nacimiento.

Los que tuvimos la suerte de conocerle y pasar momentos con él, aprendimos las cosas buenas que nos transmitía con su bondadosa sonrisa, dando siempre y en cada momento un ejemplo de concordia, buen humor y alegría.", explica el autor.

Autor José Esteve Verdú

Nació en la ciudad de Elche (Alicante) en 1956.

Orgulloso de ser ilicitano, creció, se formó y trabajó en esta ciudad hasta el final de su vida.

Este es su primer y único libro, debido a su repentino fallecimiento, acontecido en septiembre de 2023.

Persona conciliadora y amable, deja por escrito su biografía, donde comparte vivencias y recuerdos.

Las empresas a las que estuvo vinculado profesionalmente desde su comienzo en el mundo laboral fueron: Imprenta Durá, Sabanas Mesalina, Calzados Filardi-Nava, Panama Jack, Imaginarium y Conguitos Calzados y Confección Infantil.