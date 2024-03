Benjamín Prado escribe ‘La sombra de la torre Iznaga’, un viaje a Cuba que lo cambiará todo

CÍRCULO ROJO.- Benjamín Prado lleva escribiendo cerca de diez años, aunque oficialmente cuatro, lo que le ha tardado en materializar La sombra de la torre Iznaga, una historia basada en hechos reales que no tiene límites culturales, que ha salido a la luz de la mano de la editorial Círculo Rojo.

Lo que más destaca el autor del libro es su fresca narrativa, su fácil lectura y los giros argumentativos que enganchan al lector y que le impiden imaginarse su duro final.

La sombra de la torre Iznaga va orientado a lectores amantes de las emociones fuertes, el suspense y la intriga. El lector va a encontrar entre sus páginas una vivencia personal de Benjamín Prado que demuestra que, con solo un viaje, puede cambiar la vida.

Sinopsis Esta novela, contemporánea, relata la historia de Eduardo. Propietario de la revista “Embalse y Rio” que, junto a dos compañeros, decide emprender un viaje a Cuba con el propósito de filmar una película de pesca que se convertirá en el regalo estelar del próximo número del magazine, sirviendo como estrategia de promoción para un próximo evento.

En Cuba, Eduardo conoce a dos personas que tendrán un impacto emocional profundo en su vida y en su destino, tanto a nivel profesional, como sentimental. Una de ellas es Begoña, descendiente directo de la niña Juana, y de quien se enamoró incondicionalmente, prometiéndole amor eterno el resto de su vida; a pesar de no ser hombre de una sola mujer, y de la sombría profecía que rodeaba a Begoña. “Cruzarás cielos y mares para tener días oscuros llenos de noches negras”

La segunda persona fue Rodolfo Pérez Martín, el ministro más carismático del gobierno de Fidel Castro, un ex deportista de élite con un pasado oculto en Barcelona y un secreto personal inconfesable en Cuba, que se convirtió en “su hermano” y al cual, el destino le daba la oportunidad de retomar las heridas del pasado.

La trama se entrelaza con elementos de amor, dinero, profecías intrigantes y relaciones al más alto nivel en el gobierno cubano. Este viaje cambió el curso de su vida para siempre. Porque… en el amor, las cosas no siempre salen como se ha soñado, y que luchar contra el destino solo trae desdichas. Una historia fascinante inspirada en hechos reales.

Autor Benjamín Prado nació en Alcolea de Calatrava e hizo la formación profesional en el colegio Hermano Garate de Ciudad Real.

Sus continuos viajes a Cuba como operador de cámara y fotógrafo le llevaron a ser un buen conocedor de historias y leyendas que están en la memoria del pueblo cubano, y también a empatizar con ellos y fundar en Barcelona la ONG Casal Cubá de Ripollet y Cerdanyola.

A nivel humano, es una persona muy implicada en todo lo que hace, prueba de ello es La sombra de la Torre Iznaga (su primera novela), basada en una historia real que empezó a escribir a finales de su segundo viaje, allá por el año 2000, y que, al poco de empezarla «quedó guardada en el cajón de los sueños poco creíbles». Pero… como el pasado siempre vuelve, cuando veinte años después La Niña Juana «volvió a llamar a su puerta», entendió que había llegado el momento de retomar el pasado y contar esta historia llena de amor, santería, profecías y contactos en el gobierno de Fidel Castro.

En la actualidad, su vida es una combinación única de trabajo, humanidad y acierto empresarial, viviendo a caballo entre Zaragoza y Barcelona, al mismo tiempo que prepara documentación para su siguiente novela, El regreso.