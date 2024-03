Cotton Sugar, una de las empresas líderes en innovación y expansión en el verano de 2024

Este verano, Cotton Sugar, una de las compañías pioneras en innovación de máquinas expendedoras de algodón de azúcar en Europa, anuncia una expansión sin precedentes que marcará un nuevo hito en la industria del entretenimiento y la venta automática. Con raíces profundas que se remontan a su fundación en Uruguay en 1981, Cotton Sugar ha liderado el mercado con sus soluciones robóticas avanzadas, comprometiéndose con la calidad, la innovación tecnológica y la creación de experiencias únicas tanto para consumidores como para clientes empresariales.

Nuevos horizontes en Mallorca Este año, la presencia de Cotton Sugar se fortalece en la isla de Mallorca, con instalaciones en hoteles y parques temáticos de renombre, incluidas varias de las cadenas hoteleras Fergus y Meliá. También tendrá presencia en parques temáticos como el Katmandu Park y el Central Fun Park. Además, destaca la introducción de una nueva máquina expendedora automática de helado en dos ubicaciones privilegiadas: Hotel Fergus Palmanova Park y Hotel Fergus Club Mallorca Waterpark.

Dulzura de Cotton Sugar en el Aeropuerto de Palma de Mallorca AENA, en una apuesta por la novedad en su oferta comercial, ha adjudicado a Cotton Sugar la instalación de tres máquinas expendedoras en el aeropuerto de Palma de Mallorca en los módulos A, C y D. Esta colaboración no solo destaca la confianza en la calidad y el atractivo de las soluciones, sino que también pone de manifiesto la relevancia de Cotton Sugar en espacios de alto tráfico, abriendo nuevos caminos para experiencias memorables entre los viajeros.

Expansión en el País Vasco y Barcelona Mirando hacia el norte, Cotton Sugar se enorgullece de anunciar la instalación de nuevas máquinas en el Centro comercial Artea y el Centro comercial Megapark en el País Vasco, así como en el Centro Comercial Parc Valles en Terrassa, Barcelona. Esta expansión refleja su objetivo de acercar las experiencias únicas de Cotton Sugar a más consumidores en toda España, reforzando la presencia en el mercado nacional.

Innovación y sostenibilidad: el corazón de Cotton Sugar Desde su concepción, Cotton Sugar ha sido sinónimo de innovación y calidad. Las máquinas, dotadas de tecnología punta, no solo permiten la producción automática de algodón de azúcar en minutos, sino que también están comprometidas con la sostenibilidad, ofreciendo ingredientes premium, veganos y libres de gluten y lactosa. Esta dedicación se alinea con la misión de facilitar el éxito de los clientes a través de soluciones innovadoras y de alta calidad, asegurando experiencias únicas y memorables para el consumidor final.

Un futuro brillante Mirando hacia adelante, Cotton Sugar Europe S.L. se compromete a seguir liderando el camino en soluciones de venta automática de algodón de azúcar, con el objetivo de ser reconocidos globalmente como líderes y pioneros, transformando la manera en que los negocios ofrecen dulces y entretenimiento. La visión se cimenta en la innovación, calidad, sustentabilidad, compromiso con el cliente e integridad, pilares que guían hacia un futuro prometedor.

Con cada nueva instalación y servicio, reafirma su compromiso de ofrecer no solo un producto, sino una experiencia que perdura en la memoria de los clientes. Este verano, invitan a todos a descubrir la magia de Cotton Sugar y unirse a ellos en este emocionante viaje de crecimiento y dulzura sin igual.