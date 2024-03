Aprender a emprender de la mano de Mario Armenta

Uno de los mayores deseos de muchos, gracias a los múltiples beneficios que se pueden obtener, es convertirse en emprendedor y tener un negocio exitoso.

Entre estos se pueden mencionar el poder de decidir cómo usar los recursos (tiempo, dinero, productos y servicios) y trabajar en proyectos relacionados con hobbies, deseos e intereses propios. Por supuesto, para lograr ese éxito es necesario prepararse incluso más que un profesional o líder de un equipo empresarial. Por esta razón, Mario Armenta, especialista en aprender a emprender, ayuda a sus clientes a iniciar y trabajar en esa preparación de forma inteligente, precisa y eficiente.

¿Cómo aprender a emprender con Mario Armenta? El objetivo de Mario Armenta es enseñar a los emprendedores, empresarios y particulares cómo levantar una empresa online desde cero hasta alcanzar los mejores resultados. Para ello, este especialista publica de forma gratuita artículos semanales en su web que se dividen en 5 categorías clave: el inicio del proyecto, el marketing, cómo ganar dinero, cómo vender una empresa y cómo ser más productivo. En el inicio, se trabajan puntos esenciales para dar los primeros pasos con precisión y conocimiento: incluye un análisis de la idea de negocio y las diferentes oportunidades que existen, la rentabilidad, efectividad de la idea o el nicho de mercado, entre otros. En la sesión de marketing, Mario Armenta explica cómo el cliente puede dar a conocer sus productos y/o servicios con estrategias ya probadas en diferentes entornos. Las sesiones de cómo ganar dinero y vender una empresa están pensadas para iniciar y comprender las formas de monetización, precios, técnicas de venta, trucos de negociación, aspectos legales, plataformas para empezar a vender, etc. Por último, Mario Armenta enseña en el apartado de productividad cómo aprender a emprender y operar con inteligencia. Esto lo hace con el objetivo de evitar a sus clientes emprendedores el exceso de trabajo innecesario y el establecimiento de metas poco realistas.

Beneficios de aprender a emprender con Mario Armenta Mario Armenta comenzó a emprender en Internet en el año 2008 subiendo páginas webs y probando diferentes estrategias en línea para generar un negocio online exitoso. Durante todos estos años cometió varios errores y fracasó con diferentes proyectos, lo cual le permitió adquirir un conocimiento y experiencia sólido del área. Al mismo tiempo, esa experiencia que iba adquiriendo dio lugar a la producción de buenos resultados como la creación de la empresa Publisuites. Con esta empresa Mario Armenta facturó +10 millones de euros durante el tiempo que estuvo, lideró un equipo de 20 empleados y consiguió vender la misma empresa a una compañía española de gran reconocimiento. Hoy en día, este emprendedor y empresario lidera más de 7 negocios rentables sin trabajar largas jornadas sin descanso y con la libertad que todo emprendedor busca obtener. Ese liderazgo, libertad, rentabilidad y experiencia es la que busca transmitir y enseñar a sus usuarios mediante sus cursos, sesiones y recursos para aprender a emprender como un profesional.

La importancia de aprender a emprender Es normal que las personas busquen las mejores opciones de trabajo y estudio para ganar dinero, vivir de forma cómoda, disfrutar de la familia y tener tiempo libre. Convertirse en emprendedor y emprender un negocio es una excelente vía, ya que es posible conseguir todo eso a largo plazo trabajando en algo apasionante y de interés propio. Sin embargo, en las últimas décadas muchas personas se han dado cuenta de que la mayoría de los proyectos no duran más de 3 años, especialmente tras el auge del Internet y las marcas digitales. Al mismo tiempo, aproximadamente un 90 % de los emprendedores que se inician no obtienen los resultados esperados, fracasan o abandonan debido a que pasan más tiempo emprendiendo que trabajando con una empresa. Todo esto ocurre debido a la falta de conocimiento y experiencia sobre el emprendimiento, la gestión correcta de las finanzas y el uso adecuado de los recursos digitales. Muchos novatos en esta área desconocen cómo iniciar aun si tienen un trabajo en una compañía, qué oportunidades aprovechar, cuáles herramientas usar, dónde aprender y cómo invertir inteligentemente. Mario Armenta sabe que es común que esto ocurra debido a que experimentó ese proceso y adquirió habilidades esenciales para emprender después de persistir y aprender de sus errores. Sus enseñanzas permiten a los emprendedores que empiezan evitar dicho proceso y comenzar con la experiencia y precisión necesaria para lograr resultados considerables en el mundo digital.

Todos los artículos publicados por Mario Armenta incluyen información valiosa para aprender a emprender y recursos necesarios para alcanzar las metas planteadas en Internet. Al mismo tiempo, este emprendedor cuenta sus experiencias, anécdotas e historias de otros emprendedores exitosos para proporcionar datos, tips y conocimientos aún más valiosos a sus usuarios.