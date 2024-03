Ya es posible renovar la decoración del exterior gracias a las rebajas de Ofelia Home & Decor

La tienda de decoración Ofelia Home & Decor ha anunciado su nueva temporada de rebajas que contempla descuentos del 30 % en muebles de exterior.

Los portavoces de la firma han detallado que las ofertas están vigentes desde el 22 de marzo y se extenderán hasta el 8 de abril.

Las rebajas estarán disponibles tanto en las tiendas físicas ubicadas en Madrid, Castellón y Benicàssim, como en la página web de esta firma de muebles y decoración.

Esta campaña de descuentos es la oportunidad perfecta para todos aquellos que deseen amueblar sus zonas exteriores. Tanto si tienen una amplia terraza como un acogedor balcón, en Ofelia Home & Decor disponen de una amplia gama de muebles y opciones de decoración que transformarán el espacio exterior en un elegante oasis.

Los productos que estarán disponibles en la temporada de rebajas La campaña de descuentos en muebles de exterior pretende atender a todos aquellos que buscan amueblar sus espacios exteriores a precios inmejorables. Ya sean sillas, mesas de comedor y auxiliares, sillones, bancos, tumbonas o incluso sombrillas, los clientes pueden encontrar todos estos muebles para exterior a un precio realmente asequible. Lo que distingue a estos productos es que cuentan con el diseño y el estilo característicos de la conocida firma de muebles y decoración. Esto garantiza que los clientes no sólo consigan grandes ofertas, sino que también disfruten de muebles duraderos y con estilo.

Además, también ofrecen conjuntos de exterior diseñados específicamente para terrazas y jardines. Al ofrecer una amplia gama de opciones de mobiliario de exterior, se aseguran de que todo el mundo pueda encontrar las piezas perfectas para crear ese espacio exterior que tanto desean.

Los precios imbatibles, combinados con el diseño y el estilo de la firma de decoración, hacen de esta campaña de rebajas una gran oportunidad para que los seguidores mejoren sus espacios exteriores sin grandes inversiones. Ya sea un espacio acogedor en la terraza para relajarse o una zona de comedor para recibir invitados en el jardín, los clientes pueden encontrar todo lo que necesitan para transformar sus espacios exteriores en zonas elegantes y funcionales. Aprovechando esta campaña de ventas se puede crear el oasis de soñado.

Desde Ofelia Home & Decor explican que durante las últimas semanas han estado trabajando con el objetivo de elaborar el mejor catálogo posible para estas rebajas. Su idea es que la gente aproveche para complementar la decoración en todos los espacios exteriores con los mejores precios del mercado.

Una manera de ver la vida Para quienes trabajan en Ofelia Home & Decor, esta marca no solo es una tienda de decoración. Representa una forma de ver la vida en la que se establece que el hogar debe ser la extensión de las personas que lo habitan. Bajo el lema “Make it yours” (Hazlo tuyo) instan a sus clientes y seguidores a crear sus propios espacios.

Los impulsan a encontrar un estilo propio y personal sin la necesidad de seguir tendencias, reglas preconcebidas o modas pasajeras. A sentirse libres en todos los aspectos de la vida, incluyendo, por supuesto, en la manera como se adecúan los espacios de la vivienda. Aseguran que sus diseños están pensados para ser vividos, que formen parte de la historia del hogar y de los momentos especiales que ocurren allí.

Los objetos que venden, incluyendo los de esta temporada de rebajas para exterior son artesanales. Están elaborados con materiales orgánicos, conjugan perfectamente el estilo con la funcionalidad y reflejan la idea de una vida más "slow". Un mundo donde todo es más fácil, despreocupado y relajado, donde la imperfección forma parte de la belleza del día a día.