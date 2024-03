En abril se celebra en Barcelona OFFF 2024, cita con la creatividad, el arte digital y el talento emergente

OFFF, el Festival Internacional de Creatividad, Arte y Diseño Digital, con el objetivo de difundir y fomentar el talento creativo, especialmente en los campos del diseño y las artes digitales, ofrece tres jornadas completas de conferencias, talleres, masterclasses, mercado de diseño, networking y otras actividades expositivas.





La 24ª edición del OFFF presentará un programa cuidadosamente elaborado y cargado de sorpresas y propuestas innovadoras. Más de 70 ponentes de renombre internacional en los ámbitos de la creatividad, el diseño, el arte visual y la cultura digital formarán parte del cartel.

Destacan la performance musical y la pintura en vivo de muralista Timothy Goodman; la conversación del coach creativo Marko Pfann con artistas digitales Joshua Davis, BUCK, Vallée Duhamel y Stephy Fung sobre la navegación en la industria creativa; las charlas en vivo del director de arte Stefan Sagmeister con ilustrador Ben Tallon; el performance del director queer David Wilson, con un toque de cabaret; y la presentación en vivo del artista 3D Sam Rolfes.

Además, este año OFFF se enfoca en la formación y difusión del talento emergente con "The Next Us", una plataforma que permite a jóvenes creativos de las principales escuelas de Cataluña presentar sus proyectos ante la comunidad internacional que se reúne cada año en el festival.