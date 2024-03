En marcha la promoción de Zero Latency para ganar un año de experiencias de realidad virtual

En la sociedad actual, la realidad virtual aplicada al mundo de los videojuegos es tendencia, puesto que ofrece experiencias impactantes y futuristas a los jugadores.

Este impacto es posible gracias a la combinación del gaming con el traslado al espacio virtual y la interacción con el mismo mediante movimientos corporales. Actualmente, Zero Latency forma parte de esta nueva industria y ha puesto en marcha una promoción para los amantes de los videojuegos de realidad virtual. Esta promoción permite a cualquier jugador ganar un año de experiencias gratuitas en sus salas de entretenimiento RV.

¿En qué consiste la promoción de Zero Latency? La nueva promoción de Zero Latency consiste en jugar a Outbreak, solo o con amigos, y compartir el vídeo resumen que se recibe tras disfrutar la experiencia para participar por un año de aventuras gaming gratuitas. El vídeo destacado se envía por correo electrónico a todos los jugadores que participan y compiten en Outbreak. En cuanto a la publicación, esta debe ser realizada en Instagram o TikTok entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de este año. Al mismo tiempo, para conseguir una participación completa, los interesados deben agregar un hashtag específico dado por la empresa, seguir y etiquetar a la misma. Outbreak es un juego de zombies intenso, emocionante e innovador en el que pueden participar hasta un máximo de 8 jugadores por 30 minutos aproximadamente. Dichos jugadores hacen equipo para acabar con una horda de enemigos en 10 escenarios diferentes repletos de efectos impactantes, elementos de terror y sonidos envolventes que generan ambientes realistas.

Un gran plantel de juegos de realidad virtual En primer lugar, la promoción de marzo de Zero Latency permite a los participantes ganar un año completo de acceso gratis a videojuegos de realidad virtual. Esto significa que podrán jugar a todos los juegos actuales que ofrece la empresa en sus salas modernas con equipos avanzados incluidos en cada experiencia. Algunos de estos juegos son Far Cry y la isla de Rook, en los que los jugadores participan en una caza deportiva repleta de acción, estrategia y competencias emocionantes. Otro videojuego destacado es Sol Raiders o la búsqueda del sol, para imbuirse en escenarios futuristas, misiones especiales y una gran variedad de retos. Por supuesto, los ganadores podrán jugar gratis a Outbreak, Undead Arena (mundo post-apocalíptico de zombies ambientado en los 80), Engineerium y otros videojuegos RV. Es importante destacar que los jugadores deben tener más de 13 años para jugar Outbreak y poder participar.

Zero Latency rompe la mecánica de los shooters clásicos con sus nuevos juegos de realidad virtual Outbreak, Undead Arena, Far Cry, Sol Raiders y Singularity. Estos shooters repletos de viajes espaciales, zombies y competiciones frenéticas serán los premios de los ganadores de su promoción.