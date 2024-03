¿Dónde encontrar un buscador de turismo rural sin intermediarios ni comisiones? Ruralzoom.com

Las prioridades de los turistas han ido evolucionando conforme a sus necesidades, y cada vez son más quienes prefieren alojarse en espacios alejados de la ciudad para vivir un momento diferente y especial, rodeados de naturaleza, respirando aire puro y desconectado con familiares y amigos. Este tipo de turismo está en auge y se conoce como turismo rural.

El turismo rural en España es una forma cada vez más popular de experimentar la belleza natural, la cultura y la hospitalidad de este país. Se caracteriza por la oferta de alojamiento en zonas rurales, generalmente en casas rurales, hoteles rurales, posadas, campings, cabañas, etc. donde los visitantes pueden disfrutar de la tranquilidad del entorno y participar en actividades de turismo activo al aire libre como senderismo, ciclismo, pesca, paseos a caballo, piragüismo, entre otros muchos.

España cuenta con una gran variedad de destinos rurales, desde las montañas del Pirineo hasta los campos de Andalucía, pasando por las costas gallegas, los paisajes de La Rioja, los pueblos medievales de Castilla y León o la naturaleza salvaje de Extremadura. Cada región ofrece una experiencia única, con su propia gastronomía, tradiciones y paisajes impresionantes.

Además de la belleza natural, el turismo rural en España permite a los visitantes conocer de primera mano la vida en el campo, interactuar con los lugareños y degustar la deliciosa cocina regional. Muchos propietarios de casas rurales ofrecen también actividades culturales y de ocio, como catas de vino, talleres de cocina o visitas a lugares de interés histórico.

Por esta razón en España, cuna del turismo, existen varios portales de turismo rural, y hoy se va a descubrir la plataforma que está revolucionando esta manera de viajar: ruralzoom.com.

Este sitio web es un portal creado por viajeros para viajeros, y es la solución perfecta para aquellos autodidactas que buscan organizar su escapada rural de forma sencilla, intuitiva y sin intermediarios, ya que se trata de un completo buscador que facilita la experiencia aportando dos importantes elementos diferenciadores con el resto de portales:

Buscador de turismo rural sin intermediarios ni comisiones Una de las principales ventajas de Ruralzoom.com es que no hay comisiones ni intermediarios involucrados en las reservas. Esto significa que los viajeros tienen garantizado el mejor precio de verdad, ya que en todo momento el contacto es directo entre viajeros y propietarios. Esta ventaja es muy importante, ya que hacer las reservas en este buscador de turismo rural supone un ahorro directo que nos deja más dinero en el bolsillo, dinero que luego se puede aprovechar en otras experiencias como realizar una actividad, una buena comida o adquirir productos típicos de la zona.

Este buscador de turismo rural sin intermediarios ni comisiones facilita todos los datos de contacto directos, tales como el contacto por e-mail, por teléfono, por WhatsApp e incluso facilitan el enlace directo a la página web de los establecimientos turísticos, desde donde se puede ampliar aún más toda la información.

Toda la oferta turística unificada En Ruralzoom.com hay otra ventaja respecto al resto de portales, y es que es el único portal que engloba toda la oferta turística, permitiendo con ello al viajero total libertad para decidir qué reservar, ya sea un alojamiento rural acogedor, una emocionante actividad de aventura o un restaurante con deliciosa comida local, en esta plataforma turística los viajeros encontrarán todo lo que necesitan para disfrutar al máximo de su escapada, organizando dónde dormir, qué hacer y dónde comer, todo de forma sencilla e intuitiva, y lo mejor, desde un único portal, ahorrando con ello mucho tiempo de búsqueda.

Y eso no es todo Además de estos dos elementos diferenciadores, también existen ofertas de última hora con descuentos hasta un 70%, lugares de interés para coger ideas, una intranet gratuita para viajeros para gestionar sus reservas, un blog con contenidos muy interesantes viajero, e incluso tienen presencia en todas las redes sociales, resaltando entre ellas el canal de Youtube de Ruralzoom con vídeos muy divertidos y llamativos que darán mil y una ideas para las próximas escapadas, y dejando con ganas de más con ese "Descubre, Disfruta y Desconecta" con el que terminan siempre cada uno de ellos.

Desde luego, con más de 14 años de experiencia en el sector turístico, brindando un servicio eficiente y ágil, Ruralzoom.com se ha convertido en un gran aliado entre quienes buscan planificar las propias escapadas rurales sin depender de nadie y al mejor precio.