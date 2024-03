V Festival del Buey Madurado en La Parrilla-Hotel Bedunia, una experiencia carnívora única disponible todo el año

El V Festival del Buey Madurado arrancó el 22 de marzo en el reconocido restaurante La Parrilla, situado en el Hotel Bedunia de La Bañeza (León), cerca del Km 306 de la Nacional VI. Una experiencia gastronómica sin precedentes que se prolongará durante todo el año 2024. Este evento, lejos de limitarse a una simple muestra gastronómica de carne, ofrece una oportunidad única para degustar auténtica carne de buey de Cárnicas LyO con más de 2 años de maduración, así como otras novedades elaboradas en torno al Buey para deleite de los comensales más exigentes.

Cárnicas LyO son una institución en el ámbito de la carne madurada de vaca y buey. Un referente del sector cárnico. Los hermanos Juan Galván han elevado la maduración a la categoría de arte, estableciéndose como la única empresa artesana de referencia a nivel mundial. Su compromiso con la calidad y la excelencia los ha situado en la cima de la gastronomía internacional, captando la admiración de los círculos culinarios más exigentes.

Originarios de Matalobos del Páramo, a apenas 18 km del restaurante La Parrilla, Ladi (Aladino) y Óscar Javier han creado una alianza estratégica con este restaurante, generando un vínculo de beneficio recíproco que resalta lo mejor de ambos en su tierra. Este enfoque colaborativo en el Festival no solo ha establecido nuevos estándares de calidad y sabor, sino también consolidado la reputación de La Parrilla como un destino culinario carnívoro indispensable en León, al tiempo que redefine nueva oferta para disfrutar en España: la "auténtica carne madurada de buey".

La inauguración del festival contó este año con la colaboración especial de Javier Sanz, el concept chef del famoso Grupo Cañitas, Rte Oba** y Rte Cebo*. Aunque el Festival del Buey Madurado ya era un evento consolidado, la participación de Sanz aportó un toque de modernización y técnica a los platos tradicionales realzando la experiencia gastronómica. Su participación subraya el reconocimiento de las nuevas generaciones de Chefs hacia este lugar de referencia para degustar la extraordinaria carne de buey de LyO, enfatizando el compromiso del Festival con la exploración y la innovación gastronómica constante.

"El Festival del Buey" es una experiencia que se ha diseñado pensando principalmente en los carnívoros y amantes del sabor, ofreciendo un menú a precio cerrado que estará disponible durante todo el año. Esta iniciativa permite a los comensales disfrutar de una amplia gama de platos elaborados a partir de cortes selectos de buey, preparados en la imponente parrilla de cinco metros que se ve al fondo del restaurante.

Además, el festival ofrece la posibilidad de convertir esta experiencia culinaria en una escapada única, gracias a la ubicación del restaurante dentro del Hotel Bedunia***. Los comensales tienen la opción de reservar una estancia y disfrutar no solo de la gastronomía de excepción, sino también del confort y la hospitalidad que caracterizan a este establecimiento.

El V Festival del Buey Madurado en La Parrilla-Hotel Bedunia es, sin duda, una cita imprescindible para los amantes de la carne y aficionados a la gastronomía, marcando un hito en la celebración de la carne de buey en España y consolidando a La Parrilla como un destino esencial para quienes buscan experiencias gustativas auténticas y maduraciones excepcionales.

La reserva del menú "Festival del Buey Madurado", la estancia en el hotel o incluso la selección de cortes de carne para entrega a domicilio, puede hacerse fácilmente a través de la página web hotelbedunia.com, donde se ofrecen opciones adaptadas a los intereses de cada uno.

No hay que dejar pasar la oportunidad de sumergirse en el corazón de la cocina leonesa, un lugar imprescindible para los amantes del buen comer y para aquellos que desean descubrir o formar parte de esta tendencia culinaria tan especial.