Saber tomar decisiones estratégicas puede marcar la diferencia entre el éxito o el estancamiento de un negocio debido a la competitividad y el dinamismo existente en el mundo de los negocios hoy en día.

En este contexto, la consultoría estratégica personalizada destaca como una herramienta fundamental para el desarrollo de las organizaciones, ya que ofrece la orientación y recursos necesarios para guiar el camino hacia ese éxito, que todas las empresas quieren mantener en el tiempo.

En Lanza y Alcanza, especialistas en consultoría estratégica, se han enfocado en aumentar el rendimiento de los negocios a través de una metodología de trabajo "ONE TO ONE", basada en el análisis de datos y la identificación de los problemas específicos de las empresas, totalmente personalizada y adaptada a la situación de cada uno de sus clientes.

Beneficios de la consultoría estratégica personalizada En líneas generales, la consultoría estratégica es un servicio de asesoramiento por parte de un equipo de expertos que se encargan de analizar toda la situación de la empresa y mejorar las debilidades existentes para maximizar su rentabilidad. Este proceso se realiza tanto en periodos de desarrollo o cambios que son críticos para cualquier negocio, sin importar su tamaño o sector, o para el lanzamiento de un nuevo negocio, producto o servicio.

En este punto, las empresas necesitan la intervención de un consultor experto que les ayude a desarrollar y ejecutar planes, cerrar brechas, superar desafíos y encontrar nuevas oportunidades de negocio, así como implementar las estrategias que les permitan conseguir sus objetivos.

Las consultorías estratégicas de negocio que ofrece Lanza & Alcanza, han sido creadas, a tal fin, por las fundadoras de la empresa, Alicia Grande y Esperanza Vizcaíno, con el objetivo de dar respuesta y solución a todos esos empresarios, emprendedores y dueños de negocio, que necesitan focalizarlo y establecer un plan de viabilidad para el mismo.

Estas dos expertas, con más de 25 años de experiencia en ventas, comunicación, marketing y dirección de empresas, se centran en analizar toda la situación del negocio de sus clientes, identificando problemas específicos, asesorando y mentorizando a cada uno de ellos, para que puedan implementar las medidas correctas que les hagan maximizar su rentabilidad. Fortalecer las debilidades y potenciar las fortalezas es clave para el resultado.

Sus consultorías, además de aportar una visión integral y sistémica de la situación de la empresa, también son de carácter resolutivo, ya que contribuyen a la toma de decisiones estratégicas que pueden solucionar problemas específicos, e impulsar mejoras continuas en la compañía.

Al ser 100% personalizadas, desarrollan análisis y planes de acción concretos para cada empresa, productos o servicios, lo que garantiza también mejores resultados a nivel organizacional y una mayor eficiencia de los procesos internos.

Mejorar la operatividad y eficiencia de negocios de diferentes sectores Impulsar la transformación empresarial sin los conocimientos y las herramientas necesarias, puede resultar un desafío complejo para los líderes de las organizaciones.

Por esta razón el equipo de Lanza y Alcanza se ha dispuesto a acompañar a negocios de diferentes sectores a mejorar su operatividad y eficiencia, desde una perspectiva basada en estrategia empresarial ad hoc.

El servicio de consultoría integral, que ofrecen estas profesionales, posibilita obtener una mayor dirección estratégica, lo que permite a los negocios gestionar ideas y proyectos desde su concepción, aumentando rentabilidad y optimizando recursos, desde el primer momento.

A través de la página web de Lanza y Alcanza es posible acceder a una sesión de consultoría estratégica gratuita de 60 minutos de duración, donde conocerlas, conocer cómo trabajan, que pueden hacer por el negocio, además de obtener algunas herramientas claves para iniciar el camino hacia éxito empresarial.