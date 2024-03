Las especialistas Sandra Tello y Dara Santos de Clínica Marta Sola realizan micropigmentación de cejas, ojos y labios

Para ciertas personas, el tener que maquillarse varias veces al día les resulta una tarea bastante agotadora debido a las múltiples actividades cotidianas. No obstante, hay una opción revolucionaria que permite lucir un maquillaje semipermanente con efecto natural, se trata de la micropigmentación.

La técnica ayuda a pigmentar la piel y mejorar el aspecto de algunas áreas de la cara como las cejas, labios, ojos, entre otros. Además, permite corregir cualquier otra imperfección facial siendo una opción eficiente al maquillaje tradicional y al tatuaje.

En Barcelona, un centro de referencia especializado en la aplicación profesional de tipo de procedimientos es la Clínica Marta Sola.

Contar con profesionales en micropigmentación Es muy común que muchas personas en el afán de realzar su belleza acudan a servicios estéticos poco confiables para realizarse una micropigmentación. El problema es que muchos de estos centros no cuentan con profesionales verdaderamente capacitados en el área, por lo que corren el riesgo de que los resultados no sean realmente efectivos.

Para evitar estos incidentes, lo más recomendable es contar con especialistas certificadas. La Clínica Marta Sola, cuenta con un equipo calificado de especialistas como Sandra Tello y Dara Santos, quienes se han formado en prestigiosas academias internacionales de micropigmentación como Phi Academy y Svatioslav.

Las profesionales tienen más de 20 años demostrable en este campo de la estética y dominan a la perfección procedimientos estéticos de vanguardia. Gracias a esto, consiguen resultados más efectivos y duraderos para un maquillaje semipermanente.

Maquillaje semipermanente de cejas, labios y ojos de la mano de Clínica Marta Sola En Barcelona, Marta Sola se ha consolidado como una clínica de referencia en el sector de la estética, ya que aborda diferentes necesidades de la belleza y bienestar de sus pacientes de manera integral y personalizada.

Una de las técnicas más demandas del centro es la micropigmentación, dado los resultados efectivos y duraderos que consiguen en cada sesión. En una primera consulta, su equipo de esteticistas analizan la forma y el estilo del rostro y sugieren la técnica más apropiada para conseguir los objetivos de sus clientes.

Específicamente para las los labios, son expertas en la aplicación de la técnica efecto hiperrealista y técnica acuarela que ayuda a definir los labios y aumentar su volumen proporcionando un color natural. En cuanto a las cejas, imitan la forma y dirección del pelo, a través de la introducción de pigmentos de color en la piel, obteniendo como resultado una ceja definida, armónica y natural. Finalmente, para lograr una mirada impactante recurren al eyeliner, una técnica innovadora que realza e ilumina el contorno de los ojos.

Quienes estén interesados en realizarse algunos de estos procedimientos estéticos de la mano de Clínica Marta Sola, pueden acceder a su página web y recibir mayor información.