Pedro Torres 10x ofrece estrategias de marketing inmobiliario para la venta exitosa de una vivienda

Según cifras de la Association of Real State License Law Official, aproximadamente el 50 % de las personas que desean adquirir una vivienda propia lleva a cabo una búsqueda de inmuebles a través de internet.

De este porcentaje, un 30 % recurre a agentes inmobiliarios para formalizar cualquier negocio. Por esta razón, para la inmobiliaria digital Pedro Torres 10x, las estrategias de marketing inmobiliario son fundamentales para garantizar ventas y fomentar el crecimiento económico de agentes y compañías encargadas de comercializar con este tipo de bienes.

Marketing aplicado al mercado inmobiliario El uso de la tecnología, de la misma forma que con otras disciplinas, también ha penetrado en el mercado inmobiliario. Los clientes no solo consultan las páginas web que ofrecen inmuebles, sino que además también buscan una experiencia de venta que les ayude a seleccionar la vivienda que mejor se adapte a sus necesidades y presupuestos. Si bien es cierto que estas páginas ofrecen complementos de navegación que ayudan a mantener una interacción más cercana con el usuario, también es necesario que las inmobiliarias y los agentes innoven en sus planes de promoción.

El marketing inmobiliario se ha apropiado de los planes de promoción digital tradicional, para adaptarlos a las exigencias de sus clientes y del sector en general. Pedro Torres 10x, por ejemplo, recurre a estrategias de posicionamiento SEO, anuncios de Google Ads y manejo de contenidos en redes sociales, para complementarlos con una página web innovadora e interactiva. Esto ha hecho que el tráfico de usuarios en su sitio web incremente y exista una mayor posibilidad de concretar las ventas y aumentar las bases de datos de sus clientes.

Herramientas de navegación innovadoras Esta inmobiliaria también cuenta con una herramienta digital de realidad virtual con la que el usuario puede visitar cualquier vivienda, gracias una simulación de 360°. Con esta herramienta, las personas son capaces de visualizar todos los espacios que componen la casa y el estado en el que se encuentra cada uno de ellos.

Por otra parte, los anunciantes pueden consultar el impacto de su promoción directamente en una aplicación compatible con teléfonos móviles o tablets, lo cual facilita la gestión de los anuncios desde cualquier lugar y a la hora que lo necesiten.

Estas características, de la mano de una estrategia de marketing inmobiliario eficiente, permiten a los agentes alcanzar más usuarios y concretar una mayor cantidad de ventas exitosas. Los interesados en anunciar un inmueble o en comprar una vivienda solo deben ingresar a la página web de Pedro Torres 10x y solicitar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.