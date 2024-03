En el complejo mundo de las inversiones, la incertidumbre y las eventualidades tienen un impacto significativo. Por ello, para todo tipo de empresas, es vital prestarle mucha atención a la gestión estratégica de las finanzas, bajo un esquema que ayude a aminorar los riesgos.

En ese sentido, el portal web Esto no es Noticia destaca que la estabilidad y sostenibilidad de cualquier organización dependen, en gran medida, de la gerencia de riesgo financiero. Esta función tiene como principal propósito la identificación, evaluación y disminución de los diversos factores que pueden perjudicar el capital, la liquidez y la valoración de la compañía.

Instrumentos para medir los riesgos financieros Esto no es Noticia detalla que una buena gerencia de riesgo financiero implementa distintas herramientas que ameritan conocimientos y habilidades especializadas. Algunos de los principales recursos son el análisis de datos históricos, el uso de modelos matemáticos o estadísticos, el monitoreo de tendencias del mercado, etc.

El uso correcto de estos instrumentos permite identificar las potenciales amenazas a las que se enfrenta la empresa. Al respecto, cabe destacar que algunos de los riesgos que se deben considerar son la posible caída del valor de los activos en el mercado, la inestabilidad en el mercado cambiario, los incumplimientos de pago por parte de los deudores, las dificultades para cumplir con todo tipo de obligaciones financieras, entre otros.

Después de un adecuado trabajo de detección de riesgos, es imprescindible que la gerencia de riesgos financieros desarrolle estrategias integrales enfocadas en mitigar el impacto de esas amenazas. Para ello, normalmente se diseñan planes que consideran acciones como contratar seguros, implementar límites de exposición y diversificar las inversiones.

Gestión de activos financieros Debido a la complejidad de las acciones mencionadas anteriormente, lo más recomendable es contar con especialistas de reconocida trayectoria en la gestión de activos financieros. En ese sentido, Esto no es Noticia señala que una de las mejores alternativas disponibles es la asesoría global que ofrece CHFAdvisors, una firma liderada por Mariano Aveledo.

Esta empresa se enfoca en proporcionar orientación estratégica para la gestión de inversiones y activos financieros, bajo un enfoque que prioriza los objetivos a largo plazo de los clientes, en cuanto a creación de riqueza, diversificación de cartera, planificación para la jubilación y minimización de riesgos.

Los asesores de la firma se ocupan de evaluar cuidadosamente las características particulares de cada cliente, respecto a su tolerancia al riesgo, su horizonte de inversión y sus necesidades específicas. En función del perfil de la organización, se generan planes personalizados destinados a maximizar el rendimiento de los activos financieros y favorecer el crecimiento sostenido de la empresa.

En resumen, la gerencia de riesgo financiero cumple un rol crucial para el bienestar financiero de una compañía. Por lo tanto, como lo asegura Esto no es Noticia es esencial con el asesoramiento de especialistas capacitados para desarrollar estrategias sólidas y adaptadas a los requerimientos de cada compañía.