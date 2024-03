Carolina Martínez Pulido acerca la igualdad a la sociedad con ‘Botánica. Mujeres sembrando ciencia’

CÍRCULO ROJO.- Carolina Martínez Pulido lleva escribiendo cerca de veinte años. Esta profesora y bióloga de profesión, publica Botánica. Mujeres sembrando ciencia de la mano de la editorial Círculo Rojo.

De este libro, la autora destaca la cantidad de mujeres que han aportado un valor significativo a la ciencia -en este caso la botánica- y lo poco reconocidas que han sido hasta hace poco.

Carolina Martínez asegura que “se trata de un libro de divulgación científica, por lo tanto, no va dirigido a especialistas, aunque también puede interesarles. El público prioritario son las jóvenes que tengan interés por la ciencia. Quiero que sepan que ellas pueden escoger la carrera profesional que quieran y tener tanto éxito como los varones. Las mujeres no solo pueden contribuir al conocimiento científico, ya lo han hecho y este libro tiene como finalidad demostrarlo”.

Se ha inspirado en su pasión por la ciencia de las plantas y en su propia profesión. El lector “va a encontrar la biografía de numerosas mujeres que vivieron entre el siglo 18 y la primera mitad del 20, cuyas vidas son apasionantes. La botánica tiene mucho de aventura. Asimismo, se asombrarán ante grandes personalidades femeninas que, en un mundo dominado por los hombres, se han enfrentado a multitud de obstáculos, han sido capaces de superarlos y conseguir el respeto de la comunidad científica de su tiempo. Sin embargo, también, las y los lectores constarán la injusticia del olvido y la invisibilidad en la que tras su muerte han permanecido científicas excelentes”, asegura la autora.

Sinopsis En este libro se exponen contribuciones de ilustres mujeres a una de las ramas de las ciencias naturales: la botánica, aspirando, desde la modesta posición de divulgadora científica, a visibilizar nombres femeninos que el sexismo ha obviado o, aún peor, borrado literalmente de esa intrahistoria. Cuando poco a poco se ha ido despejando la siniestra niebla que ha ocultado el esfuerzo femenino, ha salido a la luz un sorprendente número de científicas pioneras cuyas valiosas aportaciones evidencian el claro sesgo androcéntrico que ha estado presente, y aún lo está en alguna porción, en el discurso científico, en general, y en el biológico en particular.

Autora Carolina Martínez Pulido

Doctora en Biología, ha sido profesora titular de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Islas Canarias, hasta el año 2013, en el que se jubiló.

Se especializó en la línea de Biotecnología Forestal, disfrutando de una beca en la Universidad de Calgary, Canadá, durante los cursos 1988-1991; tema sobre el que tiene varias publicaciones en revistas especializadas.

Desde 1993, su línea de trabajo se ha centrado en el papel de las mujeres en las ciencias y la biología, y ha publicado varios libros y artículos específicamente dedicados a la presencia femenina en la evolución humana, la genética y la botánica.

Ha participado en diversos eventos de divulgación científica feminista en distintas universidades y otras instituciones. Colabora en el blog mujeresconciencia.com de la UPV y con otros centros españoles y extranjeros relacionados con la perspectiva de género.