En qué consiste el liderazgo felicaz

Esta marca ha creado un modelo de gestión que se enseña a lo largo de cursos de formación y estructurados en niveles de tal forma que sean aplicables a todos los miembros de la organización.

Para implementar la felicacia en una organización es necesario contar con líderes felicaces como motores e impulsores de este modelo, líderes que sean capaces de influir positivamente en los demás de tal forma que sea posible desarrollar de manera plena las capacidades potenciales de los individuos. Al mismo tiempo, este liderazgo consigue que los integrantes de los equipos de trabajo se sientan más realizados y felices con el fin de mejorar los resultados de la organización a la que pertenecen.

El líder felicaz debe ser consciente de que lo mejor no es lo que se hace, ni siquiera es lo que se logra, sino aquello en quien uno se convierte en todo ese proceso y cómo es capaz de mejorar la vida de los demás, pues la felicacia tiene un componente humanista imprescindible y totalmente necesario en las organizaciones de hoy en día.

Conocer el ADN del liderazgo felicaz Cada modelo tiene sus propias características por ello, el liderazgo felicaz tiene su propio ADN, que le otorga una singularidad que lo hace especial y se basa en tres principios. En primer lugar, cada líder es diferente, aunque a veces se hagan cosas iguales o similares. Por otro lado, siempre se sigue aprendiendo de los mejores en cada una de las áreas. Y por último, el líder felicaz debe sacar su propia personalidad y carácter, aspectos que lo hacen exclusivo y único.

Paralelamente, estos dirigentes cuentan con características comunes y propias de la felicacia. Cómo son; Los líderes felicaces deben ser personas felices, ya que no se puede dar o potenciar aquello que no se tiene y en la organización debe buscarse la felicidad de los empleados, como premisa principal y fundamental. Asimismo, deben aprender a gestionar sus pasiones y emociones destructivas o agresivas, puesto que una manifestación de este tipo genera pérdida de credibilidad y disminuye la confianza del equipo.

Para reforzar este concepto, los integrantes de Felicacia emplean una frase inspiradora de la neuróloga italiana, y ganadora del Premio Nobel, Rita Levi-Montalcini: “Debemos dar alas al genio que cada uno lleva dentro, pero la realidad es que estamos dominados por las pasiones, especialmente las agresivas”.

Formación para líderes con Felicacia Para incorporar estas ideas y aprender aspectos básicos del liderazgo felicaz, se ofrece una formación específica a través de un curso cuyo nivel se denomina Executive que tiene una duración total de 70 horas y está dirigido a personal de departamentos de recursos humanos, comunicación, responsabilidad corporativa y prevención. También es adecuado para profesionales vinculados con proyectos de felicidad y bienestar organizacional o directivos a cargo de procesos de transformación.

En todos los casos, este curso permite aprender a mejorar el clima laboral de una organización para consolidar valores como la motivación personal y profesional, entre otros.

De esta manera, es posible alentar el empoderamiento individual y generar un impacto positivo, tanto a nivel social como de carácter económico y ambiental.

Gracias a los cursos de formación para líderes que ofrece Felicacia es posible aprender un método único y transformador para conseguir mejores resultados en distintos tipos de organizaciones.