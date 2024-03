Prácticas profesionales en hoteles nacionales e internacionales, la mejor forma de seguir aprendiendo

Hoy día, es imprescindible acompañar los estudios teóricos que se desarrollan en aula con amplios periodos de prácticas en entornos laborales reales, por ello, escuelas como Vatel España, ofrece a sus alumnos la oportunidad de realizar largos periodos de prácticas en los mejores establecimientos hoteleros nacionales e internacionales

Empezando con el importante departamento de recepción, los alumnos realizarán cinco meses de actividad laboral tutelada en el área de alojamiento, en hoteles de renombre tales como: 7 Pines - Ibiza, Camiral, Gran Meliá Fénix, Heritage Hotel Madrid, Hospes Maricel & Spa - Mallorca, Hospes Palacio de los Patos - Granada, Hospes Palacio de los Patos - Granada, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Iberostar Hotels & Resorts, Jumeirah Port Soller - Mallorca, ME Ibiza, Oku Ibiza, Orfila Madrid, Palacio Solecio Málaga - Marugal, Pestana CR7 Gran Vía Madrid, Pestana Plaza Mayor Madrid, Six Senses Ibiza, U Music Madrid, Urso Hotel & Spa Madrid, W Ibiza.

Después, se sigue con las prácticas estivales en departamentos de Cocina y Sala, Compras, Marketing, Recursos Humanos y Revenue Management, entre otros, en establecimientos seleccionados por Vatel, tras el asesoramiento de la Escuela, con el fin de asentar y poner 'sobre el terreno' todos los conceptos teóricos aprendidos durante el curso académico. Mediante las prácticas en el extranjero se logra no solo perfeccionar un idioma, sino también internacionalizar conceptos, conocimientos y formas de trabajar, se adquieren aptitudes y habilidades que permiten a los alumnos desenvolverse con naturalidad en el mercado laboral.

Los alumnos tendrán la oportunidad de adquirir experiencia en una amplia gama de establecimientos de renombre internacional. Entre ellos se encuentran: Aemilia & Savhotel Bologna, Canopy by Hilton, Hotel de l'Europe Amsterdam (Rte M. Brasserie), Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Beach Club Dubai EAU, Jumeirah Port Soller Mallorca, Las Ventanas al Paraíso - Rosewood Los Cabos, México, Pestana CR7 Madrid, Pestana Plaza Mayor Madrid, Rosewood Villa Magna, Sofitel Legend The Grand Amsterdam, The Madrid EDITION, Villa Belrose Saint Tropez, Waldorf Astoria Amsterdam, Walt Disney World Orlando.

Se continúa con prácticas en áreas como Revenue, Recursos Humanos, F&B/Marketing & Sales, Eventos y Calidad, donde los estudiantes del tercer año de Vatel España tendrán la oportunidad de seguir aprendiendo de la mano de los mejores profesionales, en diversos hoteles de renombre internacional. Entre los establecimientos donde podrán adquirir experiencia se incluyen: Barceló Marbella, Barceló Montecastillo, Château de la Messardière - Saint Tropez, Intercontinental Madrid, Meliá Madrid Serrano, Meliá Villaitana, NWE Castle Pub, Hard Rock Madrid, Park San Jorge - Escampa Hotels, Waldorf Astoria Luzern ,Westin Palace Madrid.

Estas prácticas en hoteles de prestigio no solo ofrecen a los estudiantes de Vatel España la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, sino que también les permiten desarrollar habilidades prácticas indispensables para su futura carrera profesional en la industria hotelera y turística.

Además, les brindan una experiencia invaluable en un entorno laboral real, donde pueden enfrentarse a desafíos, aprender de sus errores y crecer tanto personal como profesionalmente.

Las personas que quieran transformar su pasión en experiencia, pueden elegir el programa Bachelor´s Degree in International Hotel Management de Vatel España. Para obtener más información sobre el programa y el proceso de inscripción se puede contactar con el Departamento de Admisiones por teléfono o vía email: admissions@vatel.com.es.