Pruebas psicométricas de Hirint para filtrar candidatos según el ajuste con la vacante

A veces, seleccionar personal para una empresa puede suponer un gran desafío para las empresas, ya que la subjetividad natural de las personas a cargo del reclutamiento puede contravenir la objetividad necesaria para determinar cuál es el candidato con mejores capacidades y mayor probabilidad de éxito para el cargo disponible.

Afortunadamente, los avances tecnológicos actuales han permitido el desarrollo y la optimización de instrumentos que ayudan a filtrar y clasificar a los candidatos de manera objetiva. En este sentido, una de las empresas más innovadoras y útiles en este sector es Hirint, un software de evaluación de las denominadas soft skills o habilidades blandas.

Uno de los recursos que las empresas pueden encontrar en esta plataforma son las pruebas psicométricas, una destacada herramienta para medir las capacidades psíquicas de los individuos, en este caso de los aspirantes a un puesto de trabajo.

La objetividad de los test psicométricos Los test psicométricos son muy útiles durante los procesos de reclutamiento, debido a que miden de manera tipificada y objetiva ciertos aspectos psicológicos. Esto tiene el propósito de evaluar los rasgos de la personalidad y las reacciones de las personas frente a determinadas situaciones.

Estas herramientas fueron creadas originalmente con el objetivo de identificar a los niños con una inteligencia superior a la media, pero con el transcurso del tiempo se ha comprendido la utilidad de las pruebas psicométricas en otros sectores. De hecho, en el campo de los Recursos Humanos se han convertido en mecanismos de uso habitual, ya que ayudan a crear un perfil más completo de cada candidato.

Ni respuestas correctas ni incorrectas En las pruebas psicométricas, las respuestas no se consideran en términos de buenas, malas, correctas o incorrectas. Esto se debe a que estos test no buscan determinar cuál es el conocimiento de los individuos sobre un tema. Además, aunque el resultado se muestre en forma de puntuación, el propósito subyacente no es generar una calificación sobre la persona, sino ofrecer una idea general de cómo es la personalidad del aspirante, cuáles son sus habilidades blandas y el potencial de desarrollo de estas.

Respecto a la posibilidad de que los candidatos manipulen las respuestas para obtener resultados que los favorezcan artificialmente en la selección, Hirint reconoce que las pruebas psicométricas no son infalibles. Sin embargo, la compañía destaca que tienen un excelente nivel de fiabilidad, ya que se desarrollan estratégicamente con recursos que permiten detectar cuando alguien no está siendo completamente sincero.

Estas pruebas son ideales para que los reclutadores puedan contar con una herramienta de medición objetiva que les ayude a identificar las capacidades, valores y competencias de los candidatos, así como para predecir cuáles aspirantes podrán adaptarse adecuadamente a la cultura de la empresa.