¿Cómo puede beneficiar el monitoring de las ventas en un negocio?

La monitorización de las ventas sirve para analizar las métricas que las compañías tienen con sus clientes actuales y potenciales. Es muy eficaz para hacer seguimiento de lo que está ocurriendo en esta área y en el diseño de estrategias orientadas a conseguir más consumidores.

Anteriormente, la recopilación, jerarquización y análisis de los datos se debía llevar a cabo con recursos muy arcaicos. No obstante, el uso de la tecnología de última generación ha permitido la aparición del monitoring, que se utiliza para generar datos de valor. Estos sirven para diseñar estrategias de venta más acertadas.

La propuesta de POS Potential para el monitoring de ventas POS Potential es una compañía de alta tecnología que ha trabajado durante los últimos años en soluciones para la gestión y análisis de datos comerciales. Facilitan servicios altamente especializados a empresas de alto consumo y de retail con la ayuda de herramientas de business intelligence. De esta forma, identifican potenciales de crecimiento impulsando su rentabilidad y presencia en el mercado.

Sobre el monitoring de ventas, el presidente de la firma, Gilles Dallest, sostiene que, con la tecnología de última generación, esta práctica ha evolucionado mucho. Ahora consiste en la transformación de datos en información o insights para mejorar los números de ventas. En función de ello, POS Potential desarrolla proyectos de business intelligence, formación y consultoría ad hoc en las compañías.

Dallest indica que todo comienza en el punto de venta, que según ellos representa el lugar que mide el pulso del negocio. Es el sitio de encuentro entre el comprador y el producto que sirve para evaluar el resultado de las estrategias aplicadas. Con la información adecuada, agrega el presidente de la firma, se pueden identificar potenciales concretos para mejorar las ventas.

La integración de datos Stanislas Dallest, CEO de POS Potential, señala que todo el trabajo de monitoring comienza con la integración de todos los datos comerciales. Mediante programas intuitivos y específicos se les atribuye valor para el análisis. Estos programas convierten la ‘smart data’ en un elemento que simplifica la toma de decisiones.

El responsable del Desarrollo de Negocios de la firma explica que todo se resume en transformar y homogeneizar la información mediante su gestión maestra. Los datos se reproducen en informes web filtrables, navegables, dinámicos y descargables. Se establece un lenguaje común para el análisis y se crea un sistema de alarmas ante la aparición de señales importantes.

Con los datos elaborados se diseña el análisis ‘de cierre’ y los estudios ad hoc. Se crean los contenidos para la formación al personal y las presentaciones con las estrategias para aprovechar los potenciales de crecimiento. El resultado es un aumento de las ventas producto de estrategias sólidas que se pueden mantener en el tiempo.