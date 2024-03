Repara tu Deuda cancela 25.000€ en Arrecife (Las Palmas) con la Ley de Segunda Oportunidad

El hombre se endeudó principalmente para comenzar su labor como albañil, actividad que se vio paralizada por el COVID-19 Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Arrecife (Las Palmas de Gran Canaria). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre con una deuda de 25.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican losabogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para sufragar los costes de una reforma necesaria en la vivienda de sus suegros y para emprender una actividad económica como albañil. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, los proyectos por los que fue contratado se alargaron más de lo previsto. Al tener que contratar a varios empleados, los gastos en nóminas y cuotas a la Seguridad Social se multiplicaron. Posteriormente, a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, se vio forzado a paralizar su actividad, lo que afectó notablemente a sus ingresos".

Según recuerdan desde Repara tu Deuda, "España aprobó la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos ante un mecanismo jurídico nacido hace más de 100 años en Estados Unidos. A él se han acogido figuras relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a personas que han caído en un estado de sobreendeudamiento para que no tengan que vivir ahogadas por deudas que no pueden asumir".

